BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το Σημειωματάριο του Αρκά
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί έχοντας μαζί του το Σημειωματάριο του Φθινοπώρου του Αρκά.
Ο αγαπημένος Αρκάς επιστρέφει με το καθιερωμένο «Σημειωματάριο του Φθινοπώρου», ένα συλλεκτικό τετράδιο που κυκλοφορεί αποκλειστικά με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου.
Με 80 ξεκαρδιστικά σκίτσα από τις πιο εμβληματικές σειρές του κορυφαίου Έλληνα κομίστα – Δίσεκτα χρόνια, Προφήτης, Περιμένοντας τη βροχή, Χαμηλές πτήσεις, Ζευγάρια, Τα μαύρα, Ισοβίτης, Θανασάκης – το σημειωματάριο αυτό είναι πολλά περισσότερα από ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινότητα: είναι μια μικρή συλλογή έμπνευσης, σαρκασμού και ζωής.
Σε 160 σελίδες, με ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο και χρήσιμα τηλέφωνα, το σπιράλ σημειωματάριο του Αρκά προσφέρει χώρο για σκέψεις, σχέδια και χιούμορ – το είδος του χιούμορ που μόνο εκείνος ξέρει να μας χαρίζει: ανελέητο και πνευματώδες, βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα λυτρωτικό.
Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο Αρκάς αποδεικνύει πως το αυθεντικό γέλιο δεν είναι ποτέ επιφανειακό. Μέσα από τους ήρωές του, μας επιτρέπει να γελάμε με τα ανθρώπινα, να στοχαζόμαστε πάνω στην ανοησία, την αυταρέσκεια, την απελπισία και – γιατί όχι – τον θάνατο.
ΑΡΚΑΣ
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
Κυριακή 9 Νοεμβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ
