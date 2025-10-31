BHMAGAZINO: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το BHMAGAZINO κυκλοφορεί με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεμάτο έμπνευση, συναίσθημα και δημιουργία.

Στο εξώφυλλο, ο Δημήτρης Λάλος — ο χαρισματικός ηθοποιός που μας έχει καθηλώσει σε κάθε του ερμηνεία — μιλάει για τη νέα, πολλά υποσχόμενη σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, αποκαλύπτει πώς επιλέγει τους ρόλους του, τι τον διδάσκει κάθε διαδρομή του στην υποκριτική, αλλά και τι θα έκανε αν είχε… μια νύχτα μόνο στη διάθεσή του.

Ακόμη, το BHMAGAZINO εξερευνά τον κόσμο όπου η γεύση γίνεται πολιτισμός. Με φόντο το Αιγαίο πέλαγος και καθοδηγητή το όραμα του Γιώργου Χατζηγιαννάκη, ένα φιλόδοξο δίκτυο επιχειρεί να ενώσει τον πρωτογενή τομέα με τη δημιουργική κουζίνα, χαράσσοντας νέους δρόμους στη γαστρονομία.

Ο Μπράϊαν Τζόζεφ, ο διακεκριμένος Αμερικανός γλωσσολόγος με βαθιά αγάπη για την Ελλάδα, μιλά για το νέο του βιβλίο, τη γλωσσική σύγκλιση και τον ρόλο των ελληνικών στη διαμόρφωση των βαλκανικών γλωσσών.

Ο Γιάν Φαμπρ, ο κορυφαίος Βέλγος δημιουργός, επιστρέφει στην Αθήνα και παρουσιάζει το νέο του βιβλίο – έναν οδηγό για περφόρμερς που αναζητούν την αλήθεια μέσα από την τέχνη.

Ο Ιβάν Καβαλάρι, καλλιτεχνικός διευθυντής των Les Grands Ballets Canadiens, λίγο πριν την άφιξη της ομάδας του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μιλά για τη φιλοσοφία του μπαλέτου, την ανάγκη να γεφυρώνει το κλασικό ρεπερτόριο με πρωτοποριακές χορογραφίες.

Και ακόμη, ο διάσημος Σουηδός φωτογράφος Ματίας Κλουμ, συνεργάτης του National Geographic, αποκαλύπτει στο BHMAGAZINO τη μαγεία της φύσης μέσα από τον φακό του, με αφορμή τη συνεργασία του με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Τέλος, ένα αφιέρωμα στην πόλη του Μέμφις — μια πόλη σημαδεμένη από τα πιο δραματικά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας, αλλά και φωτισμένη από τη μουσική των ανθρώπων που έκαναν τον πόνο τους τέχνη.

BHMAGAZINO — Αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

Ιστορίες, πρόσωπα, πολιτισμός