ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
A
A
Στις 2 Νοεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο δεύτερος και τελευταίος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Θέκλη | Τόμος Β’

Ένα έργο που τιμήθηκε με το Βραβείο Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών (2005) και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (2006).

Η Θέκλη είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μας μεταφέρει στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), σε μια εποχή που η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο μέσα από την έξαρση, τις θυσίες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Στο φόντο της Ιστορίας, η Κακούρη υφαίνει τη συγκλονιστική πορεία μιας νεαρής γυναίκας, που μέσα στη δίνη της αναταραχής περνά από την ευτυχία της αθωότητας στην οδυνηρή αλλά λυτρωτική ευδαιμονία της αυτογνωσίας.

Με τη γνωστή της αφηγηματική δεξιοτεχνία, η συγγραφέας ανασυνθέτει μια εποχή όπου ο κοινωνικός ιστός δοκιμάζεται, οι ισχυροί σπαράζουν από αγιάτρευτους καημούς και ο έρωτας αποκαλύπτει τη διπλή του φύση — καταστροφέας, θριαμβευτής και ζωοδότης. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι αναγνώστες ζουν την ένταση μιας Ελλάδας που αγωνίζεται, θρηνεί και ελπίζει, καθώς η μεγάλη Ιστορία συναντά τις μικρές, ανθρώπινες ιστορίες.

Ελληνική Κουζίνα

Αν υπάρχει ένα φαγητό που περιγράφει με ακρίβεια τη θαλπωρή, τη φροντίδα και τη ζεστασιά της εστίας, αυτό είναι η σούπα. Οι θρεπτικοί ζωμοί που σιγοβράζουν για ώρες, έτσι ώστε όλα τα υλικά να ενωθούν, να γλυκάνουν και να γίνουν «φάρμακο» για το σώμα και την ψυχή μας, είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε τις πρώτες μέρες του χειμώνα.

Παράλληλα, φτιάχνουμε λαχταριστά μπισκότα για να απολαμβάνουμε με το γάλα, τον καφέ ή το τσάι μας, μοναδικές λιχουδιές που μπορούμε εύκολα να προσφέρουμε σε όλους τους αγαπημένους μας.

Δοκιμάζουμε να φτιάξουμε vegan γλυκά από καρύδι και κάστανο, τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της εποχής, και επισκεπτόμαστε το σπίτι του Στέλιου Παρλιάρου για να μάθουμε να ετοιμάζουμε το πιο εύκολο cheesecake με φρούτα του δάσους, αλλά και να καταγράψουμε την ιστορία του — που, αν ήταν γλυκό, θα ήταν μια σοκολατίνα που συνδυάζει την bitter με τη σοκολάτα γάλακτος.

Μαθαίνουμε γιατί τα ράμεν είναι η σούπα που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη, αναλύουμε τον πατσά, την ελληνική σούπα που αγαπήθηκε και μισήθηκε με το ίδιο πάθος, φτιάχνουμε ψωμί με προζύμι και συνδυάζουμε τα σωστά κρασιά με το finger food, τα σνακ και τους μεζέδες που τους ταιριάζουν.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό του τεύχους ο Δημήτρης Λάλος. Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί (μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου), στη νέα, πολλά υποσχόμενη σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», που έρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Λάλος φωτογραφίζεται με εντυπωσιακό τρόπο και μιλάει στο “BHMAGAZINO” για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Media
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό του συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα, Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)

Σε μία συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος σταμάτησε τις εμφανίσεις του σε εκπομπές για να περνάει χρόνο με τον γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
