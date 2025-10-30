Ελληνική Κουζίνα: Έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και μας φέρνει τις γεύσεις του χειμώνα
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα.
Το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα, που κυκλοφορεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, μας προσκαλεί να ζήσουμε τον πιο νόστιμο χειμώνα.
Με αφετηρία τις σούπες — από τις παραδοσιακές μέχρι τις πιο new age εκδοχές τους — το περιοδικό συγκεντρώνει μοναδικές συνταγές γεμάτες νοστιμιά, ενέργεια και δημιουργικότητα. Μαζί, ταξιδεύουμε γευστικά σε κάθε γωνιά του κόσμου, ανακαλύπτοντας αρώματα και υλικά που θα ζεστάνουν τα χειμωνιάτικα τραπέζια μας.
Στο ίδιο τεύχος, ετοιμάζουμε λαχταριστά μπισκότα για τον καφέ, το τσάι ή τα γιορτινά μας boxes, vegan γλυκά με καρύδι και κάστανο — τους αληθινούς πρωταγωνιστές της εποχής — και επισκεπτόμαστε το σπίτι του Στέλιου Παρλιάρου, για να μάθουμε τα μυστικά του πιο εύκολου cheesecake με φρούτα του δάσους. Ο κορυφαίος ζαχαροπλάστης μάς αφηγείται τη δική του γλυκιά ιστορία, που — αν ήταν γλυκό — θα έμοιαζε με μια σοκολατίνα που παντρεύει τη bitter με τη σοκολάτα γάλακτος.
Ακόμη, ανακαλύπτουμε γιατί τα ράμεν έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, αποδομούμε τον πατσά, τη σούπα που διχάζει τους Έλληνες, φτιάχνουμε ψωμί με προζύμι και μαθαίνουμε ποια κρασιά ταιριάζουν με τα μεζεδάκια και το finger food.
Η βόλτα συνεχίζεται στην πόλη: βρίσκουμε τους πιο λαχταριστούς λουκουμάδες, ανακαλύπτουμε τα πιο ατμοσφαιρικά whisky bars για τα πρώτα “intellectual” βράδια του χειμώνα και κλείνουμε τραπέζι στα εστιατόρια που σερβίρουν τις πιο λαχταριστές σούπες.
Το νέο τεύχος της Ελληνικής Κουζίνας είναι μια πρόσκληση να ξαναβρούμε τη χαρά της μαγειρικής, της παρέας και της γιορτής — γιατί αυτόν τον χειμώνα, η νοστιμιά είναι το πιο όμορφο καταφύγιο.
Μην το χάσετε — αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ.
