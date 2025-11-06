48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Κλειστά την Παρασκευή τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά επίσης σε πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, αναζητώντας άμεσα λύσεις στο αδιέξοδο και διαχρονικό πρόβλημα του clawback. Όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Επίσης, σήμερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προχωρούν σε πανελλαδική πανυγειονομική απεργία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία προγραμματίζει συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη και στη συνέχεια πορεία προς Μαξίμου, Βουλή, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Υπουργείο Υγείας.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν προσφέρονται ούτε για θριαμβολογία αλλά ούτε για καταστροφολογία. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος κυρίως λόγω των περιφερειακών υγειονομικών ανισοτήτων, παρότι οι εναπομείναντες λιγοστοί υγειονομικοί καταβάλουμε υπερπροσπάθειες να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες παρά την εργασιακή εξάντληση», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Προσθέτει ότι παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, «λείπουν τα χέρια για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα». Το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το ΕΣΥ εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών.

ΟΕΝΓΕ: «Δεν είμαστε εμείς μίζεροι που διαμαρτυρόμαστε. Μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε»

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών αποτελεί «σταθμό κλιμάκωσης και απάντηση στην προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας».

«Μας παρουσιάζουν ως μια μειοψηφία «μίζερων» που διαμαρτύρονται χωρίς λόγο. Μίζερη όμως δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στα νοσοκομεία», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γαλανόπουλος. Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι οριακή.

Ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται μόλις με 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα στις εφημερίες, ενώ ένας ειδικευμένος στον βαθμό του διευθυντή με 20 – 25 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει 8,4 ευρώ την ώρα.

Στα νησιά και στην περιφέρεια όπου «η υποστελέχωση των νοσοκομείων βρίσκεται στο «κόκκινο» οι γιατροί κάνουν περισσότερες εφημερίες τον μήνα από όσες ορίζει το πλαφόν του υπουργείου. Την ίδια ώρα, υπάρχουν οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές των εφημεριών, λόγω της μνημονιακής πρόβλεψης για πλαφόν 12% στο σύνολο των απολαβών».

Η Ομοσπονδία αναφέρεται και στο φαινόμενο των «νομάδων γιατρών», οι οποίοι μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και από νομό σε νομό, προκειμένου να καλύψουν «τεράστια κενά».

Την ίδια στιγμή, «100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στην Αττική και 25 από τις 70 στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές».

Ο κ. Γαλανόπουλος σημειώνει πως, αν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές.

Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ, προωθεί νέους οργανισμούς που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και κλείσιμο κλινικών. Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι πολίτες αναγκάζονται να «βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη», καθώς δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού στο ΕΣΥ και αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα.

«Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι το ΕΣΥ καταρρέει», ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.«Η κυβέρνηση πράγματι κάνει πράγματα – αλλά τα κάνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας» προσθέτει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, είναι η μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία.

«Ναι, οι αριθμοί που δημοσιεύονται φαίνονται μικρότεροι. Όμως αυτό συνέβη επειδή με την «ενιαία λίστα» αφαιρέθηκαν διπλοεγγραφές, ενώ πολλοί ασθενείς που περίμεναν για χρόνια αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή στα απογευματινά, επί πληρωμή, χειρουργεία», επισημαίνεται.

Η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει ότι η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την «ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διεκδίκηση ενός σχεδίου ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας».