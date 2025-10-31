Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας, καθώς οι εργαστηριακοί γιατροί προγραμματίζουν κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 12:00, μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας), με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) να στηρίζει την απόφασή τους.

Ειδικότερα ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην πανελλαδική κινητοποίηση των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στη «δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί το μέτρο του clawback και τα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων».

Σημειώνει ότι «η βιωσιμότητα των ιατρείων και η συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, με κίνδυνο να τεθεί σε δοκιμασία, η πρόσβαση των ασθενών σε βασικές εξετάσεις».

Ο ΙΣΑ καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση, για την προάσπιση της επιβίωσης του κλάδου «που βρίσκεται σε απόγνωση, λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που προκαλεί το μέτρο του clawback και των ανεπαρκών αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που έχουν γίνει».

Οι φορείς του ιατρικού κόσμου καλούν τον πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα και ζητούν, κατάργηση του clawback και διαγραφή των σωρευμένων χρεών, εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων εξετάσεων για περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης, δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Το μέτρο του clawback

Νωρίτερα και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε επίσης δηλώσει τη στήριξή του.

«Ο όρος “clawback” αναφέρεται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής χρημάτων που εφαρμόζεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους επαγγελματίες υγείας (όπως εργαστηριακούς γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ.) όταν η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει καθορίσει το υπουργείο Υγείας. Έτσι, ενώ οι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τα παραπεμπτικά και τις ανάγκες των ασθενών, το κράτος… παρακρατεί εκ των υστέρων μέρος των νόμιμων δεδουλευμένων αμοιβών τους μεταφέροντας το βάρος της δημοσιονομικής ανεπάρκειας στους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας!», αναφέρει ο ΙΣΘ στη σχετική ανακοίνωσή του.