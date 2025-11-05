Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Εορδαία
Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Εορδαία, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος
Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος μετά από εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε μηχανουργείο στην Εορδαία, της Πτολεμαΐδας.
Το εργατικό δυστύχημα στην Εορδαία
Δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα οι πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με τις συνθήκες του περιστατικού να βρίσκονται υπό έρευνα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.
