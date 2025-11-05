Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας

Τέλος στην 48ωρη απεργία των ταξί αποφάσισε να δώσει το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του – η οποία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα – ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιότητες και τους οδηγούς ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών λύσεων στα αιτήματα των οδηγών ταξί.

Το πρωί της Τετάρτης, οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών και ακολούθησε αυτοκινητοπομπή ως το υπουργείο Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η απεργία των ταξί συνεχίζεται έως αύριο το πρωί στις 06:00, καθώς η προγραμματισμένη ως 48ωρη απεργία τελικά γίνεται 24ωρη.