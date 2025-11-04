Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του Μετρό
Η ροή των δρομολογίων αποκαταστάθηκε πλήρως στις 10:40 στο Μετρό της Θεσσαλονίκης
Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης, ύστερα από την προσωρινή διακοπή που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση των συρμών στην Τροχιά 1, από «Νέα Ελβετία» προς «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό», να πραγματοποιείται έως τον σταθμό «Ανάληψη».
Κατά το διάστημα της διακοπής, η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο μέσω της Τροχιάς 2, με τους επιβάτες να μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «Πανεπιστήμιο».
Η ροή των δρομολογίων αποκαταστάθηκε πλήρως στις 10:40 και πλέον η γραμμή λειτουργεί ομαλά σε όλο το μήκος της, εξυπηρετώντας κανονικά το επιβατικό κοινό.
