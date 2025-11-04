newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του Μετρό
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 11:27

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του Μετρό

Η ροή των δρομολογίων αποκαταστάθηκε πλήρως στις 10:40 στο Μετρό της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης, ύστερα από την προσωρινή διακοπή που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση των συρμών στην Τροχιά 1, από «Νέα Ελβετία» προς «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό», να πραγματοποιείται έως τον σταθμό «Ανάληψη».

Κατά το διάστημα της διακοπής, η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο μέσω της Τροχιάς 2, με τους επιβάτες να μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «Πανεπιστήμιο».

Η ροή των δρομολογίων αποκαταστάθηκε πλήρως στις 10:40 και πλέον η γραμμή λειτουργεί ομαλά σε όλο το μήκος της, εξυπηρετώντας κανονικά το επιβατικό κοινό.

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να οφείλεται σε οπαδικές διαφορές

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
