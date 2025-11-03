MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Το MEGA επιβεβαίωσε και τον Οκτώβριο τη θέση του ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Εκπομπές του μεγάλου καναλιού με διαχρονική απήχηση και νέες προτάσεις κυριάρχησαν στην προτίμηση των τηλεθεατών. Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη σταθερή και διαρκώς ενισχυόμενη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει το MEGA με τους τηλεθεατές του.

Ο σταθμός πρωτοστατεί στην έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, με άμεση αντίδραση στα γεγονότα και επίμονη κοινωνική ευαισθησία.

«Φως στο Τούνελ»: Τρεις δεκαετίες αναζητήσεων, πάντοτε στην κορυφή

Με οδηγό την έρευνα και σταθερή πυξίδα την αλήθεια, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε ακλόνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών τον Οκτώβριο.

Η εκπομπή του MEGA κέρδισε την πρωτιά με μέσο μερίδιο 21,4% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η μέση κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα το μερίδιο τηλεθέασης ανέβηκε στο 29,5%.

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Η σάτιρα έχει και φέτος τηλεοπτική στέγη στο MEGA

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο προσφέρει για δεύτερη σεζόν ανάσα διασκέδασης στους πολίτες και φροντίζει να αναδεικνύει τη σατιρική διάσταση της επικαιρότητας, εκείνη που αποφορτίζει και ταυτόχρονα προβληματίζει.

Η πρεμιέρα της σατιρικής εκπομπής βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 20,4% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του Λάκη Λαζόπουλου με τους τηλεθεατές. Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 23,6%.

The Chase: Αδρεναλίνη και γνώσεις έπιασαν κορυφή

Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης τον Οκτώβριο με μέσο μερίδιο 14,1% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική προτίμηση των τηλεθεατών στο αγαπημένο κυνήγι γνώσεων του MEGA.

Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή κατέγραψε μέση τηλεθέαση 14,2% με την κάλυψη να αγγίζει τους 920.027 τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το ποσοστό έφτασε το 18,1%.

Η σχέση του MEGA με το κοινό παραμένει ισχυρή και ζωντανή, επιβεβαιώνοντας ότι είναι -και θα παραμείνει- το μεγάλο κανάλι στη συνείδηση των τηλεθεατών.