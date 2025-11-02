Ρωσία: Χτυπήθηκε ο σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Rosneft στο Κράσνονταρ

Ο τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Rosneft στο λιμάνι του Τουάψε στην περιφέρεια του Κράσνονταρ στη Ρωσία χτυπήθηκε από την Ουκρανία. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις του Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός ρωσικός τερματικός σταθμός πετρελαίου, υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις δηλώσεις των περιφερειακών αρχών την Κυριακή.

«Μια επίθεση από UAV αποκρούεται στο Τουάπσε», ανέφερε η διοίκηση της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Τουάπσε, μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Τα drone που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές και πυρκαγιά. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα».

Το λιμάνι φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τουάπσε και το διυλιστήριο πετρελαίου Τουάπσε, το οποίο ελέγχεται από τη Rosneft, τα οποία έχουν γίνει στόχος ουκρανικών drones αρκετές φορές φέτος. Η διοίκηση του Κρασνοντάρ δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμάτων από τα drones, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές στο χωριό Σοσνόβι, λίγο έξω από το Τουάπσε.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, αποθήκες και αγωγούς για να περιορίσει τον εφοδιασμό με καύσιμα, να διαταράξει τη στρατιωτική εφοδιαστική και να αυξήσει το κόστος του πολέμου, μια εκστρατεία που, όπως λέει, αποτελεί αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ρωσία βλέπει τα διυλιστήριά της να γίνονται στόχος drone σχεδόν καθημερινά

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αποβάθρα του τερματικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Η επίθεση έχει ξεκινήσει από τις 00:30 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής και συνεχίζεται.

Η πόλη αποτελεί ζωτικό κόμβο για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, με τερματικούς σταθμούς και υποδομές κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή εφοδιαστική της χώρας.

Αξιωματούχοι από το περιφερειακό επιχειρησιακό αρχηγείο του Κρασνοντάρ Κράι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι μια επίθεση με drone είχε προκαλέσει αδιευκρίνιστες ζημιές στις λιμενικές υποδομές.

Ουκρανός διοικητής λόχου χειριστών drones, προειδοποίησε τους Ρώσους να μαθαίνουν να ζουν με τα μπλακ άουτ, προαναγγέλλοντας περισσότερες επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους.