Η βαθμολογία της Superleague (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Superleague μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
Τρεις δυνατές αναμετρήσεις σε Λάρισα, Σέρρες και Νέα Φιλαδέλφεια περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Superleague.
O ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Πανσερραϊκό και επιβλήθηκε με το ευρύ 5-0, επιστρέφοντας μόνος πρώτος με 23 πόντους, την ώρα που τα «λιοντάρια» έμειναν στους 5 βαθμούς και τη 12η θέση του πίνακα της κατάταξης.
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», όμως μπόρεσε να φτάσει στη νίκη επικρατώντας με 1-0. Συνεπώς η Ένωση ανέβηκε στους 19 βαθμούς παραμένοντας στην τρίτη θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έχουν 8 πόντους.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα περνώντας από την «AEL FC Arena» με 2-0 επί της ΑΕΛ Novibet. Οι Βοιωτοί είναι πια στην τέταρτη θέση μαζί με τον Βόλο έχοντας από 15 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παρέμειναν στους 7 πόντους.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 01 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Άρης 2-1
Κυριακή 02 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (10η):
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
17:00 Πανιώνιος – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης
15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ
19:00 Ατρόμητος – Βόλος
21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
