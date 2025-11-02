Η βαθμολογία της Superleague (pic)

Τρεις δυνατές αναμετρήσεις σε Λάρισα, Σέρρες και Νέα Φιλαδέλφεια περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Superleague.

O ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Πανσερραϊκό και επιβλήθηκε με το ευρύ 5-0, επιστρέφοντας μόνος πρώτος με 23 πόντους, την ώρα που τα «λιοντάρια» έμειναν στους 5 βαθμούς και τη 12η θέση του πίνακα της κατάταξης.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», όμως μπόρεσε να φτάσει στη νίκη επικρατώντας με 1-0. Συνεπώς η Ένωση ανέβηκε στους 19 βαθμούς παραμένοντας στην τρίτη θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έχουν 8 πόντους.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα περνώντας από την «AEL FC Arena» με 2-0 επί της ΑΕΛ Novibet. Οι Βοιωτοί είναι πια στην τέταρτη θέση μαζί με τον Βόλο έχοντας από 15 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παρέμειναν στους 7 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 01 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 02 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (10η):

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ