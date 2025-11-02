Καμπανάκι για την απασχόληση: Τρίτος κατά σειρά μήνας με μείωση των θέσεων εργασίας

Μείωση των θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο – για τρίτο συνεχή μήνα – μετά το Ιούλιο και τον Αύγουστου, κατέγραψε το σύστημα «Εργάνη», αποτυπώνοντας μια ραγδαία αποκλιμάκωση της απασχόλησης κυρίως στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό κατά 9.196 θέσεις εργασίας, με τον συγκεκριμένο μήνα του 2025 να είναι ο πρώτος με αρνητικό πρόσημο την τελευταία δεκαετία. Ο προηγούμενος Σεπτέμβριος με αρνητικό αποτέλεσμα ήταν το 2015 με απώλεια 13.003 θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τους δύο προηγούμενους μήνες είχαμε μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο κατά 20.729 και τον Αύγουστο κατά 2.542 θέσεις κάτι που προφανώς απεικονίζει την «πρώιμη έναρξη» της μείωση του προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις, ενόψει της ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την έκθεση Εργάνη οι δραστηριότητες που αφορούν στον τουρισμό, την παροχή υπηρεσιών και την βιομηχανία τροφίμων, καθώς και οι περιοχές της χώρας οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης τουριστών, εμφανίζουν το υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ προσλήψεων και απολύσεων

Η απολύσεις στον τουριστικό κλάδο και κατά συνέπεια η απώλεια των θέσεων εργασίας θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Νοεμβρίου.

Πάντως το συνολικό ισοζύγιο για το εννεάμηνο , Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025, παραμένει θετικό, με τη δημιουργία 308.105 νέων θέσεων εργασίας έναντι 302.744 το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η αγορά σταθεροποιείται, ενώ η μείωση των προσλήψεων τους τελευταίους τρείς μήνες αντανακλά περισσότερο μια μεταβατική περίοδο.

Απώλειες στην εστίαση

Στα ποιοτικά στοιχεία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Σεπτέμβριο η πλήρης απασχόληση υποχώρησε, με τις νέες συμβάσεις να αφορούν σε ποσοστό 52% προσωρινές και ευέλικτες μορφές εργασίας.

Αντιθέτως κατά το εννεάμηνο το 54,7% των νέων συμβάσεων αφορούσε πλήρη απασχόληση.

Τα υπόλοιπα στοιχεία τη έκθεσης δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες απώλειες προέρχονται από τους παραδοσιακά ευάλωτους στην έντονη εποχικότητα τομείς της οικονομίας, δηλαδή την εστίαση, όπου χάθηκαν 56.135 θέσεις, τα καταλύματα με απώλειες 23.212 θέσεων, μέσα σε έναν μήνα, το λιανικό εμπόριο με -7.311 και τη βιομηχανία τροφίμων με -5.559 θέσεις.

Η κάμψη της απασχόλησης συμπίπτει με το τέλος της τουριστικής περιόδου. Έτσι στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, όπου ο τουρισμός είναι σχεδόν η μοναδική πηγή εισοδήματος, οι αριθμοί ήταν ενδεικτικοί: το Νότιο Αιγαίο κατέγραψε απώλειες 19.109 θέσεων ενώ η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά ακολούθησαν με -9.967 και -9.862 θέσεις εργασίας, αντίστοιχα.

Πηγή: OT