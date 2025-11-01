H ενδεκάδα του Ολυμπιακού Β’ κόντρα στην Ηλιούπολη
Αυτές είναι οι επιλογές των δύο προπονητών στο Ολυμπιακός Β’ - Ηλιούπολη (1/11, 15:00).
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της αναμέτρησης του Ολυμπιακού Β’ με την Ηλιούπολη (1/11, 15:00), για την όγδοη αγωνιστική της Super League 2.
Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Ρομέν Πιτό, επέλεξε τους Μπότη, Γκοτζαμανιδη, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Αλαφάκη, Ζουγλή, Λιατσικούρα, Κουτσογούλα, Τανούλη, Κεϊτά, και Αργυρίου να ξεκινήσουν στην αναμέτρηση.
Από την άλλη, ο Θωμάς Γράφας ξεκινά με τους Τσιλιγγίρη, Χάικα, Νόνη, Κωστούλα, Μαϊνδανό, Θωμαΐδη, Κρέτση, Τσουμάνη, Σουντούρα, Ζαφειράκη και Χριστόπουλο.
Αναλυτικά οι συνθέσεις
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Β’: Μπότης, Γκοτζαμανιδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Κεϊτά, Αργυρίου.
Η ενδεκάδα της Ηλιούπολης: Τσιλιγγίρης, Χάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊνδανός, Θωμαΐδης, Κρέτση, Τσουμάνης, Σουντούρα, Ζαφειράκης, Χριστόπουλος
