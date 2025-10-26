Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 2-0: Πήραν το τρίποντο οι γηπεδούχοι

Τη νίκη με σκορ 2-0 επί του Ολυμπιακού Β’ πήρε η Μαρκό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Τα γκολ πέτυχαν οι Μιούλερ (22′) και Οικονομίδης (30′) για τους γηπεδούχους που ανέβηκαν στους 12 βαθμούς και βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Πειραιώτες παρέμειναν στην τρίτη θέση με 13 πόντους.

Στο 8′ έγινε η πρώτη φάση για τους γηπεδούχους, με το σουτ του Μιούλερ να το πιάνει εύκολα ο Μπότης. Η Μαρκό δεν άργησε να βρει το γκολ, κάτι που έλαβε χώρα στο 22′. Ο Μιούλερ με κεφαλιά σκόραρε και έκανε το 1-0, σχετικά νωρίς στην αναμέτρηση.

Δύο λεπτά αργότερα (24′) το σουτ του Οικονομίδη κατέληξε στο δοκάρι και ο Τσάκνης αστόχησε στην επαναφορά. Στο 30′, όμως, η Μαρκό βρήκε και δεύτερο τέρμα. Ο Οικονομίδης πέρασε τον Μπότη και βρήκε δίχτυα σε κενή εστία για το δεύτερο γκολ της ομάδας των Μεσογείων.

Στο 59′ ο Σεμπά έχασε ευκαιρία για την Μαρκό, με τον Μπότη να προβαίνει σε απόκρουση, ενώ στο 63′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Το εκτέλεσε ο Μεντόζα, ωστόσο, ο Μπότης το έπιασε και στη συνέχεια πραγματοποίησε μία πολύ δύσκολη απόκρουση, αυτή τη φορά σε μακρινό σουτ.

Στο 67′ χάθηκε ξανά τεράστια ευκαιρία για την Μαρκό, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπότη, σε φάση διαρκείας στην περιοχή των Πειραιωτών. Στο 84′ και το 86′ η ομάδα των Μεσογείων είχε δύο ακόμα φάσεις για γκολ, αλλά το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Σμάλης, Στάμου, Μιούλερ, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Μεντόσα, Φατιόν, Οικονομίδης, Σεμπά.

Ολυμπιακός Β’ (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Λιάτσος (56′ Τουφάκης), Μαρτίνης (46′ Ρολάκης), Δάμα, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Αργυρίου.

Η βαθμολογία του Νοτίου Ομίλου της Super League 2: