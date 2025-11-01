newspaper
Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01 Νοεμβρίου 2025

Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας, με ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συμβαδίζει με την εποχή.

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) καθιστά τον εκσυγχρονισμό επιτακτική ανάγκη για την προσαρμογή στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Αποτελεί μια μετασχηματιστική δύναμη που εισάγει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, επηρεάζοντας κάθε πτυχή του κοινωνικοοικονομικού ιστού.

Ο εκσυγχρονισμός όμως δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια ολιστική αλλαγή που πρέπει να περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων, του νομικού πλαισίου και της οργανωσιακής κουλτούρας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις και ταυτόχρονα ευκαιρίες για τα σύγχρονα κράτη

Οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν τον αντίκτυπο της ΤΝ στην οικονομία και την κοινωνία. Τα σύγχρονα κράτη χρειάζονται Εθνικές Στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης που να εξισορροπούν την προώθηση της καινοτομίας με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ασφάλειας και του κοινωνικού συμφέροντος.

Τα «βαριά χαρτιά» του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτομία να κατέχουν δεσπόζουσα θέση.

Συμμετέχουν: 

Κανούλας Ευάγγελος: Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Κανούλας Ευάγγελος

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο Northeastern University της Βοστώνης, όπου ειδικεύτηκε στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και την Ανάκτηση Πληροφορίας.

Έχει εργαστεί στον ερευνητικό και τεχνολογικό τομέα, με εμπειρία σε οργανισμούς όπως η Google, η Microsoft και η Huawei, συμμετέχοντας σε έργα αιχμής πάνω στη μηχανική μάθηση και τα γλωσσικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας.

Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε το ενδιαφέρον του για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την ανάγκη για υπεύθυνη, διαφανή και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σήμερα είναι καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην κατανόηση και αξιολόγηση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, στην ερμηνευσιμότητα και τη διαφάνεια των συστημάτων AI, καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης για κρίσιμες κοινωνικές εφαρμογές.

Παράλληλα, είναι συνιδρυτής της LYDS.AI, μιας ερευνητικής εταιρείας που συνδέει την επιστημονική καινοτομία με τη βιομηχανική πράξη, και υπήρξε συνιδρυτής της Ellogon.AI, μιας νεοφυούς επιχείρησης που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τη θεραπεία του καρκίνου.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση και υπεύθυνη ανάπτυξη των γενικού σκοπού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Κωστάκης Βασίλης: Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Κωστάκης Βασίλης

Είναι επίσης ιδρυτής του ερευνητικού κέντρου P2P Lab με έδρα τα Ιωάννινα.

Το 2018 του απονεμήθηκε ερευνητικό βραβείο πενταετούς διάρκειας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για τη διερεύνηση νέων μορφών παραγωγής και συνεργασίας.

Έχει διερευνήσει πώς οι σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνολογίες μπορούν να συνδυαστούν με συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης, προτείνοντας το μοντέλο του ‘ανοιχτού συνεργατισμού’ που ενώνει την παγκόσμια συνεργασία με την τοπικοποίηση της παραγωγής.

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, είναι ιδρυτικό μέλος των ‘Τζουμέικερς’, ενός ορεινού εργαστηρίου που ενδυναμώνει απομακρυσμένες περιοχές.

Επιπλέον, η έρευνά του για την επανασχεδίαση των ενεργειακών συστημάτων ως κοινών αγαθών τον έχει οδηγήσει από τη θεωρία στην πράξη: είναι ιδρυτικό μέλος της ‘Κοινέργειας’, μίας από τις πρώτες ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα.

Υποστηρίζει επίσης εγχειρήματα που προωθούν τις ανοιχτές τεχνολογίες και την εμβάθυνση της δημοκρατίας.

Παράλληλα, συντονίζει το TheOtherSchool.art, ένα εγχείρημα που αποσκοπεί στην εκλαΐκευση της επιστήμης μέσω της τέχνης και του αθλητισμού.

Το έργο του, που έχει μεταφραστεί σε 17 γλώσσες, δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή ανάλυση, αλλά επιδιώκει την πρακτική αλλαγή.

Μαγκλάρας Άρης: Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αρχιτέκτονας Λογισμικού

Μαγκλάρας Άρης

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού με εμπειρία στον σχεδιασμό σύνθετων, υψηλής απόδοσης συστημάτων τα οποία βρίσκονται στο σταυροδρόμι της αρχιτεκτονικής λογισμικού, της μαθηματικής μοντελοποίησης και της φυσικής προσομοίωσης.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου έλαβε και τον διδακτορικό του τίτλο με θέμα «Smart Industrial Networks and Digital Twins for Optimizing the Overlay Process in Advanced Photolithography Procedures».

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική λιθογραφία, την μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δίδυμα, τα κατανεμημένα συστήματα καθώς και την βελτιστοποίηση και ανάλυση πολύπλοκων κυβερνοφυσικών συστημάτων.

Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται στην Ολλανδία στον τομέα των ημιαγωγών ως αρχιτέκτονας λογισμικού.

Παράλληλα, ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», διερευνώντας τη σύνδεση τεχνολογίας, στρατηγικής και διεθνών σχέσεων.

Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας, συνδυάζοντας την τεχνολογική του εμπειρία με δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ευθύνη.

Πάντζιου Γραμματή: Καθηγήτρια Αλγορίθμων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πάντζιου Γραμματή

Διαθέτει εκτενή και πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει ως Αντιπρύτανις (2019 -2023), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου (2018 -2019), καθώς και ως Πρόεδρος Τμήματος και Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2003 – 2013) και μέλος Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους των Η.Π.Α. (Dartmouth College, University of Central Florida).

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς των αλγορίθμων, του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού και της ασφάλειας υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με περίπου 6.000 αναφορές.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μελέτες για την πολιτική συμμετοχή στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, την προστασία της ιδιωτικότητας στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στην έρευνα και τη μηχανική.

Είναι συντάκτρια (editor) και προσκεκλημένη συντάκτρια (guest-editor) σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από το National Science Foundation των ΗΠΑ.

