Σπάτα: Νέα τροπή στον θάνατο του φοιτητή – Ο εισαγγελέας ζητά νέα έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία
Βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022
- Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
- Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Νέα ηχηρή παρέμβαση της εισαγγελέως για τον περίεργο θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρτουρέκα στα Σπάτα που βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022.
Μετά την έρευνα της εκπομπής Φως στο Τούνελ και τον αγώνα της οικογένειας για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του παιδιού, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δίνει εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος.
Ζητά τη διερεύνηση της πράξης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά από τον πρωτοδίκη να καλέσει και να εξετάσει ως μάρτυρα τον ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, εξέτασε το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή .
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας προς τον Πρωτοδίκη , ο ειδικός ανθρωπολόγος πρέπει να αποσαφηνίσει αν τα ευρήματα, από την εξέταση που διενήργησε, είναι συμβατά ή όχι με θάνατο δι΄απαγχονισμού.
Ζητά τη συγκεκριμένη εξέταση του μάρτυρα μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε με τη γνωμοδότηση του στην εισαγγελέα, ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου του 2024.
«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω και μαθαίνω από την Εισαγγελέα πως η υπόθεση του Νικόλα προχωρά. Αν επρόκειτο για ένα απλό ατύχημα, θα είχε ήδη κλείσει και θα είχε μπει στο αρχείο. Στην αρχή είχα φοβηθεί μήπως πράγματι το βίντεο έδειχνε ότι ήταν ατύχημα, αλλά ακόμη κι έτσι να είναι, ήθελα να το δω με τα μάτια μου. Γιατί, πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να βρεθεί ένα παιδί με δεμένα τα χέρια του με tie wrap πίσω από την πλάτη;» λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του φοιτητή.
«Αυτή τη στιγμή νιώθω μια ικανοποίηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Δεν αναζητώ να κατηγορήσω κάποιον· το μόνο που θέλω είναι να μάθω την αλήθεια για το τι συνέβη στο παιδί μου. Αν τελικά αποδειχθεί πως πρόκειται για έγκλημα, τότε θέλω να μάθω ποιος ευθύνεται και να τιμωρηθεί όπως πρέπει…», καταλήγει.
- Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
- iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
- Σέιν Κόπλαν, ο πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Γενιάς Ζ – Είναι 27 ετών
- Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
- Μυτιλήνη: Εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση από πρώην εργοδότη του – Αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης
- Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις