JetBlue Airways: Τραυματισμοί επιβατών από ξαφνική απώλεια ύψους του αεροσκάφους
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε Airbus A320 της JetBlue Airways, το οποίο έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες του.
- Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
- Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
- Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν
Αεροσκάφος της JetBlue Airways που είχε αναχωρήσει από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, ύστερα από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της πτήσης και προκάλεσε τον τραυματισμό επιβατών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και την αεροπορική εταιρεία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Mike Segar).
Το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες, ορισμένοι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο
🇺🇲‼️ Un vuelo de JetBlue procedente de México realizó un aterrizaje de emergencia en Florida después de que una repentina caída de altitud provocara la hospitalización de varios pasajeros. Se ha difundido el audio de la torre de control pic.twitter.com/xsyhtJfnu1
— Dan-i-El (@Danielibertari0) October 31, 2025
Το Airbus A320 της JetBlue Airways, που εκτελούσε την πτήση 1230, είχε αναχωρήσει από το Κανκούν με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ.
Αποφασίστηκε εκτροπή προς το αεροδρόμιο της Τάμπα στη Φλόριντα, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 14:19 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 20:19 στην Ελλάδα).
Η FAA διέταξε έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία JetBlue Airways, το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος – υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες – και στο αεροδρόμιο της Τάμπα περίμενε «ιατρικό προσωπικό που εξέτασε επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ όσοι χρειάζονταν περαιτέρω φροντίδα διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο».
Η αεροπορική εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσοι επιβάτες τραυματίστηκαν.
Αποσύρθηκε
Το αεροσκάφος αποσύρθηκε για επιθεώρηση και η JetBlue Airways δήλωσε ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για να καθοριστούν τα αίτια του περιστατικού.
«Η ασφάλεια των πελατών μας και των μελών του πληρώματος θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας, θα μεριμνήσουμε για την φροντίδα των εμπλεκομένων», διαβεβαιώνει η εταιρεία.
Πηγή: ΑΠΕ
- JetBlue Airways: Τραυματισμοί επιβατών από ξαφνική απώλεια ύψους του αεροσκάφους
- Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών
- Ισπανία: Σκότωσε 2 ηλικιωμένες και τον ανάπηρο αδελφό τους επειδή του όφειλαν χρήματα
- Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
- Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho
- Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις