Ισπανία: Σκότωσε 2 ηλικιωμένες και τον ανάπηρο αδελφό τους επειδή του όφειλαν χρήματα
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 03:40

Ισπανία: Σκότωσε 2 ηλικιωμένες και τον ανάπηρο αδελφό τους επειδή του όφειλαν χρήματα

Ο Ντιλαουάρ Χουσάιν κρίθηκε ένοχος για τον φόνο δύο ηλικιωμένων γυναικών και του ανάπηρου αδελφού τους, θύματα ερωτικής απάτης, που είχαν δανειστεί χρήματα από τον δράστη.

Ενας 40χρονος Πακιστανός κρίθηκε ένοχος χθες Πέμπτη για τον φόνο δύο ηλικιωμένων γυναικών και του ανάπηρου αδελφού τους, οι οποίοι είχαν δανειστεί από αυτόν σημαντικά χρηματικά ποσά αφού έπεσαν θύματα μιας «ερωτικής απάτης» στο διαδίκτυο (στη φωτογραφία από το Facebook, επάνω, τα θύματα της τριπλής ανθρωποκτονίας).

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ντιλαουάρ Χουσάιν, με την ολοκλήρωση της δίκης του, που κράτησε μία εβδομάδα. Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες αλλά η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθεί κάθειρξη 36 ετών.

Ο ένας εκ των απατεώνων χρησιμοποιούσε τη φωτογραφία του Γουέσλι Κλαρκ, του πρώην ανώτατου στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ

Ο δράστης της τριπλής δολοφονίας, με χειροπέδες στο δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία (φωτογραφία Santiago Castro – EFE/elpais.com)

Ο Χουσάιν ομολόγησε ότι σκότωσε τις δύο αδελφές και τον ανάπηρο αδελφό τους στη Μοράτα δε Ταχούνια, κοντά στη Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία έναν μήνα αργότερα, όταν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα. Τα θύματα ήταν εν μέρει απανθρακωμένα και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είχαν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με σιδηρολοστό.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκείνη την εποχή ότι η τριπλή ανθρωποκτονία συνδεόταν με μια ερωτική απάτη που οδήγησε τις δύο αδελφές να ζητήσουν δανεικά από τον Ντιλάουαρ Χουσάειν.

Γείτονες των θυμάτων αποκάλυψαν ότι οι δύο γυναίκες διατηρούσαν διαδικτυακή σχέση εξ αποστάσεως με δύο πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως αμερικανοί στρατιωτικοί.

Ο ένας μάλιστα χρησιμοποιούσε τη φωτογραφία του Γουέσλι Κλαρκ, του πρώην ανώτατου στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ.

Ελεύθερος με αναστολή

Ο ένας από τους απατεώνες τις έκανε να πιστέψουν ότι ο άλλος πέθανε και χρειαζόταν χρήματα για να κινήσει τις διαδικασίες ώστε εκείνες να κληρονομήσουν την περιουσία του, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι γυναίκες άρχισαν να χρεώνονται, αρχικά παίρνοντας χρήματα από τους γείτονες. Ο Χουσάιν, που ήταν ενοικιαστής τους, τους δάνεισε τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Στις αρχές του 2023 η μία από τις αδελφές δέχτηκε μια πρώτη επίθεση, επειδή αδυνατούσαν να αποπληρώσουν αυτό το ποσό. Τότε, ο Χουσάιν τη χτύπησε στο κεφάλι με βαριοπούλα.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς μέχρι τότε είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ήταν ήδη κρατούμενος σε φυλακή της Μαδρίτης για την τριπλή ανθρωποκτονία, κατηγορήθηκε για έναν τέταρτο φόνο, του βούλγαρου συγκρατούμενού του. Θα δικαστεί για αυτήν την υπόθεση ξεχωριστά.

Πηγή: ΑΠΕ

