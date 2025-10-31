Viral μέσα σε λίγες μόνο ώρες έγινε μία ανάρτηση του ερασιτέχνη φωτογράφο άγριας ζωής Άνχελ Ιντάλγκο, ο οποίος απαθανάτισε έναν ιβηρικό λύγκα με λευκισμό.

Το ζώο εντοπίστηκε βαθιά στα βουνά της Χαέν, στη νότια Ισπανία.

Ο 29χρονος φωτογράφος μοιράστηκε την ιστορία του πίσω από τη συνάντηση και το περιέγραψε ως «Το Λευκό Φάντασμα του Μεσογειακού Δάσους».

Ο ιβηρικός λύγκας ένα από τα πιο σπάνια αιλουροειδή στον κόσμο, βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης μετά την πτώση του πληθυσμού του κάτω από 100 ζώα, πριν από δύο δεκαετίες.

Η ανάρτηση του φωτογράφου για τον λύγκα

Δημοσιεύοντας δύο από τις απίστευτες φωτογραφίες του, έγραψε:

«Σε μια νέα περιοχή όπου άρχισα να παρακολουθώ πριν από μερικούς μήνες, ενώ εξέταζα μια από τις κάμερες μονοπατιών μου, παρατήρησα κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω… Από τότε και στο εξής, αφιέρωσα όλο τον διαθέσιμο χρόνο μου σε αυτό. Έπρεπε να δω αυτό το θαύμα με τα ίδια μου τα μάτια».

«Ο χρόνος περνούσε – ώρες, μέρες, εβδομάδες, ακόμη και μήνες – χωρίς επιτυχία και σε πολλές περιπτώσεις, ήμουν στα πρόθυρα να τα παρατήσω… Ένα πρωί, μετά από μια νύχτα με βροχή, περπατούσα όπως είχα κάνει τόσες πολλές φορές πριν, όταν ξαφνικά, στο βάθος, είδα ένα λευκό σχήμα που φαινόταν να ακτινοβολεί το δικό του φως».

«Όταν είδα για πρώτη φορά έναν «Λευκό Ιβηρικό Λύγκα», με το κατάλευκο χειμωνιάτικο τρίχωμά του και αυτά τα διαπεραστικά μάτια, παρέλυσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι έβλεπα».

Ο 29χρονος συνέχισε: «Ένιωσα απίστευτα τυχερός που ήμουν μάρτυρας αυτής της στιγμής, που μπόρεσα να δω αυτόν τον υπέροχο λύγκα στο φυσικό του περιβάλλον».

«Η συνάντηση με αυτό το αιλουροειδές ήταν μια αξέχαστη ανάμνηση για μένα και με έκανε να σκεφτώ τη σημασία της φύσης και της προστασίας της…».

«Ελπίζω αυτή η μακρά ιστορία να εμπνεύσει κάποιους να εκτιμήσουν και να προστατεύσουν τη φυσική ομορφιά του κόσμου γύρω μας».

Ο λύγκας, ο οποίος πάσχει από μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται λευκισμός, δεν έχει χρωστική ουσία στο τρίχωμά του, γεγονός που του δίνει μια στοιχειωτικά χλωμή εμφάνιση – αλλά σε αντίθεση με τα αλμπίνο ζώα, διατηρεί τα διαπεραστικά μάτια του.