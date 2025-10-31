Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά, «προπύργιο της Ορθοδοξίας και ιστορικό σύμβολο της ιστορικότητάς μας», όπως ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα παρούσα και αρωγός

Η ενθρόνιση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

Κομβικό το στάδιο της ενθρόνισης

«Η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός σας, στεκόμαστε πάντα δίπλα σας για να διαφυλάξουμε στην αιωνιότητα το ιδιαίτερο και ξεχωριστό καθεστώς που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι είναι «εθνικό καθήκον και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας».

Το στάδιο της ενθρόνισης θεωρείται απ’ όλους κομβικό προκειμένου να τελεσφορήσουν οι διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες σχετικά με το καθεστώς της Μονής με «τη συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να προχωράει ικανοποιητικά» σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ «ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση».

Ελληνική και αιγυπτιακή πολιτεία «έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών», σημείωσε με τη σειρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στο πλευρό της Ιεράς Μονής της Αγ. Αικατερίνης «σε κάθε δυσκολία»

Απευθυνόμενος προς το νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της Ιεράς Μονής της Αγ. Αικατερίνης σε κάθε δυσκολία. Επιπλέον, ανέφερε ότι παρά τα γεγονότα που την ταλάνισαν το καλοκαίρι, κατάφερε με τη βοήθεια και της σιναϊτικής κοινότητας να βγει αλώβητη από αυτήν τη διαδικασία.

Μετά την τελετή ενθρόνισης, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει τα Ιερά Λείψανα και να ξεναγηθεί στο Σκευοφυλάκιο και τους χώρους της Ιεράς Μονής, ενώ είχε διαδοχικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας.