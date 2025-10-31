Άστατος ο καιρός την Παρασκευή – Τοπικές βροχές και στην Αττική

Άστατος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.