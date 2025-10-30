Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την αθλητική κοινότητα της Αυστραλίας, μετά το θανάσιμο χτύπημα που δέχτηκε ένας 17χρονος από μπαλάκι του κρίκετ κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από δύο ημέρες στη μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο στη Μελβούρνη

Ο Μπεν Όστιν δέχτηκε σφοδρό χτύπημα στον λαιμό από μπάλα που εκτοξεύτηκε από χειροκίνητη συσκευή. Ο έφηβος έκανε προπόνηση στο Ferntree Gully στη Μελβούρνη και παρότι φορούσε κράνος, είχε παραμείνει χωρίς προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα που του στοίχισε τη ζωή.

Οι διασώστες τον παρέλαβαν περίπου στις 17:00 τοπική ώρα και τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, έπειτα από δύο ημέρες στη μηχανική υποστήριξη, αναφέρει το BBC.

The thoughts of the entire cricketing community are with the loved ones of 17-year-old Ben Austin, who has passed away after a tragic accident at cricket training: https://t.co/r0ZDYvbqRK pic.twitter.com/sAx74AoQuv — cricket.com.au (@cricketcomau) October 30, 2025

«Μας παρηγορεί ότι έκανε αυτό που αγαπούσε»

Η οικογένειά του μιλά με σπαρακτικά λόγια για τον «αγαπημένο τους Μπεν», ενώ η Μελβούρνη και ολόκληρη η Αυστραλία θρηνεί ένα ταλαντούχο παιδί που χάθηκε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο.

«Ο Μπεν ήταν ένα λατρεμένο παιδί, αγαπημένος αδελφός του Κούπερ και του Ζακ και ένα φως στις ζωές όλων μας», δήλωσε ο πατέρας του. «Η τραγωδία αυτή μας τον στέρησε, αλλά μας παρηγορεί ότι έκανε αυτό που αγαπούσε – έπαιζε κρίκετ με τους φίλους του στα δίχτυα, όπως κάθε καλοκαίρι. Το κρίκετ ήταν η μεγάλη του χαρά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικογένεια εξέφρασε επίσης τη στήριξή της στον συμπαίκτη του 17χρονου, ο οποίος έριχνε την μπάλα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ευχαρίστησε επίσης τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό για τις προσπάθειές τους, καθώς και την τοπική κοινότητα του κρίκετ για τη συμπαράστασή της.

Flowers, bats, shirts and a coming together for young Ben Austin at Ferntree Gully CC. Lovely to hear people talk about his passion for cricket. The game had a hold on him. pic.twitter.com/RFi77F0OY2 — Paul Amy (@PaulAmy375) October 30, 2025

Ο οργανισμός Cricket Victoria ανέφερε ότι ολόκληρη η αθλητική κοινότητα του κρίκετ στη χώρα θρηνεί τον χαμό του Μπεν. Ο διευθύνων σύμβουλος, Νικ Κάμινς, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά δύσκολη στιγμή» για όλους, σημειώνοντας ότι το ατύχημα ήταν παρόμοιο με εκείνο που στοίχισε τη ζωή του Αυστραλού παίκτη Φιλ Χιουζ πριν από δέκα χρόνια.

Ο Χιουζ είχε πεθάνει το 2014 από χτύπημα στο λαιμό κατά τη διάρκεια αγώνα στη διοργάνωση Sheffield Shield, γεγονός που οδήγησε σε βελτιώσεις του προστατευτικού εξοπλισμού.

Ο Κάμινς περιέγραψε τον Μπεν ως ταλαντούχο παίκτη, αγαπητό συμπαίκτη και αρχηγό, γνωστό στα νεανικά πρωταθλήματα της Μελβούρνης. Η ομάδα του Μπεν, Ferntree Gully Cricket Club, τον αποχαιρέτησε στα social media λέγοντας ότι «έφερε χαρά σε πολλούς», καλώντας φίλους να «βγάλουν τις μπάλες και τα μπαστούνια για τον Benny» — όπως είχε γίνει παλιότερα στη μνήμη του Φιλ Χιουζ.

Ο ποδοσφαιρικός του σύλλογος, Waverley Park Hawks, δήλωσε ότι ο Μπεν ήταν «ευγενικός και εξαιρετικός αθλητής», προσθέτοντας ότι «η απώλειά του θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα για πολλά χρόνια».