Καταχειροκροτήθηκε στο γήπεδο ο αθλητής του χόκεϊ που σκότωσε τον αντίπαλό του με παγοπέδιλο

Η ομάδα Sheffield Steelers επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά μετά τη μοιραία σύγκρουση που είχε με τον παίκτη των Nottingham Panthers Άνταμ Τζόνσον ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Ο παίκτης του χόκεϊ επί πάγου Ματ Πέτγκρεϊβ δεν συμμετείχε στον αγώνα αλλά καταχειροκροτήθηκε από από τους οπαδούς του οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι ως ένδειξη συμπαράστασης.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε προς τιμή του αδικοχαμένου Τζόνσον περισσότεροι από 8.000 οπαδοί να τηρούν ενός λεπτού σιγή και να χειροκροτούν με ενθουσιασμό, καθώς οι παίκτες χτυπούσαν τα μπαστούνια τους στον πάγο πριν από τη νίκη των Steelers με 2-1 επί του Coventry Blaze την Κυριακή. Ο Πέτγκρεϊβ μπορεί να μην συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή των Steelers, αλλά πριν από τον αγώνα, η φωτογραφία του εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη μέσα στο στάδιο, με πολλούς οπαδούς να σηκώνονται όρθιοι για να χειροκροτήσουν την εικόνα του αμυντικού.

Ο 31χρονος λέγεται ότι είναι «συντετριμμένος» από το περιστατικό, το οποίο οι Panthers χαρακτήρισαν «φρικιαστικό ατύχημα».

Ice skater Matt Petgrave who slashed throat of competitor Adam Johnson with his ice skate and killed him gets a STANDING OVATION by 8,000 fans despite not returning to the rink.

Fans cheered and stood up after his photo appeared on the screen.

pic.twitter.com/gpWbrka99N

— Oli London (@OliLondonTV) November 14, 2023