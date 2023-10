Άνταμ Τζόνσον: Συντετριμμένη η σύντροφός του αθλητή του χόκεϊ – Το σπαρακτικό αντίο της

Φριχτό θάνατο βρήκε ο αθλητής του χόκεϊ, Άνταμ Τζόνσον εν ώρα αγώνα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς για την Elite League του πρωταθλήματος της Αγγλίας, ο 29χρονος έχασε τη ζωή του, όταν παγοπέδιλο αντιπάλου τού έκοψε το λαιμό.

Στο γήπεδο βρισκόταν και η σύντροφός του, η οποία είδε τον αγαπημένο της να αφήνει την τελευταία του πνοή μπροστά στα μάτια της.

Σε ανάρτησή της στα social media, η νεαρή κοπέλα συντετριμμένη τον αποχαιρετά και ραγίζει καρδιές.

«Γλυκέ, γλυκέ άγγελέ μου. Θα μου λείπεις για πάντα και θα σε αγαπώ πάντα», γράφει στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του άτυχου αθλητή.

Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συγκατοικούσαν στην Αγγλία, σύμφωνα με δηλώσεις κοινών τους φίλων στο The Athletic.

Όπως αναφέρει η Sun, η κοπέλα, με καταγωγή από τη Μινεσότα, έτρεξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά το περιστατικό και άρχισε να προσεύχεται για τον αγαπημένο της.

Ο Άνταμ Τζόνσον δέχθηκε φονικό χτύπημα όταν το παγοπέδιλο του αντίπαλου παίκτη,Ματ Πέτγκρεϊβ, τον βρήκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Νότιγχαμ Πάνθερς και των Σέφιλντ Στίλερς.

Στο σοκαριστικό βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε τον αθλητή να δέχεται το χτύπημα, στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος και να προσπαθεί να σηκωθεί. Στο πλευρό του σπεύδει συμπαίκτης του, ο οποίος τον πιάνει από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/4vws4AQtlN

Ο τραυματισμός του ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι διακόπηκε και οι θεατές συντετριμμένοι έκλαιγαν με λυγμούς.

Οι συμπαίκτες του σχημάτισαν έναν κύκλο για να εξασφαλίσουν ιδιωτικότητά του και αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο αθλητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν αδύνατο να κρατηθεί στη ζωή. Λίγη ώρα αργότερα η Λίγκα και η ομάδα του επιβεβαίωσαν το θάνατό του.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023