Μπροστά στα μάτια της συντρόφου του πέθανε ο αθλητής χόκεϊ – Το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας του

Δραματική εξέλιξη είχε ο τραυματισμός του Άνταμ Τζόνσον κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς για την Elite League του πρωταθλήματος της Αγγλίας. Ο 29χρονος αθλητής του χόκεϊ δέχθηκε ένα χτύπημα στο λαιμό, το οποίο του αφαίρεσε τη ζωή.

Η σύντροφος του παίκτη ήταν αυτόπτης μάρτυρας στον τραγικό θάνατο. Βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα και έσπευσε αμέσως στο πλευρό του μετά το αδιανότητο δυστύχημα.

Αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό οι συμπαίκτες του Τζόνσον σχημάτισαν έναν κύκλο για να εξασφαλίσουν ιδιωτικότητα, καθώς ζητήθηκε από τους χιλιάδες θεατές να αποχωρήσουν από το στάδιο. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν στον παίκτη για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Συντετριμμένοι οι οπαδοί και οι συμπαίκτες του άφησαν λουλούδια και αφιερώματα έξω από το γήπεδο την Κυριακή στην μνήμη του Αμερικανού αθλητή.

Η Χέιζελ Γουντς, οπαδός των Panthers που παρακολούθησε τον αγώνα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σταματήσει να αναπαράγει την τραγωδία στο μυαλό της. Θυμήθηκε πώς η λεπίδα του Πέτγκρεϊβ «κόλλησε» στο λαιμό του Τζόνσον, με το «αίμα να τρέχει παντού». «Οι συμπαίκτες του έδειχναν τρομοκρατημένοι και συσπειρώθηκαν γύρω του για να τον προστατεύσουν από το πλήθος. Ήταν καταπληκτικοί».

Η Γουντς πρόσθεσε ότι «κανείς δεν έφταιγε» για το «εντελώς τραγικό» δυστύχημα, λέγοντας: «Κανονικά θα υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των Panthers και των Steelers, αλλά όχι σήμερα, το αφήσαμε αυτό στην άκρη. Είναι η οικογένεια του χόκεϊ που ενώνεται».

Ο βοηθός προπονητή Κέβιν Μουρ δήλωσε: «Θα είμαστε δυνατοί και θα συνεχίσουμε να σας κάνουμε περήφανους. Εκτιμούμε που ήρθατε εδώ σήμερα και σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας».

Η μητέρα του Κάρι μέσα από τα social media μοιράστηκε τον ανείπωτο πόνο της γράφοντας: «Έχασα τη μισή μου καρδιά σήμερα».

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023