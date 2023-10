Φρικτός θάνατος για αθλητή του χόκεϊ – Η στιγμή που δέχεται χτύπημα από το παγοπέδιλο

Ενα σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τον φρικτό θάνατο που βρήκε ένας αθλητής του χόκεϊ επί πάγου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Άνταμ Τζόνσον δέχθηκε φονικό χτύπημα όταν το παγοπέδιλο αντίπαλου παίκτη τον βρήκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τον αθλητή να δέχεται το χτύπημα, στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος και να προσπαθεί να σηκωθεί. Στο πλευρό του σπεύδει συμπαίκτης του ο οποίος τον πιάνει από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

Ο τραυματισμός του ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι διακόπηκε και οι θεατές συντετριμμένοι έκλαιγαν με λυγμούς.

Το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield.

Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Η μητέρα του Κάρι μέσα από τα social media μοιράστηκε τον ανείπωτο πόνο της γράφοντας: «Έχασα τη μισή μου καρδιά σήμερα».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη MailOnline ότι ο Τζόνσον προσπάθησε να συνεχίσει μετά τον τραυματισμό στο λαιμό του, αλλά κατέρρευσε προκαλώντας σκηνές πανικού καθώς οι παίκτες και οι γιατροί έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Η ανακοίνωση της ομάδας του αθλητή

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023