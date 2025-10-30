ISOMAT: Κλείνει τη χρονιά με εξωστρέφεια, επενδύσεις και προοπτική διψήφιου ποσοστού ανάπτυξης

Με περισσότερα από 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο των δομικών υλικών και μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία, η ISOMAT αποτελεί έναν ελληνικό πολυεθνικό Όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διαρκής εξέλιξή της βασίζεται στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας και στην κουλτούρα καινοτομίας που τροφοδοτεί την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών.

Συνεχίζεται η σταθερή ανάπτυξη με διψήφιο ποσοστό για το 2025

Τα τελευταία χρόνια η ISOMAT ακολουθεί μια σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, υλοποιώντας μια δυναμική στρατηγική, με βασικούς άξονες τις συνεχείς επενδύσεις, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τα προβλήματα που έφερε ο ΝΟΚ, το 2024 έκλεισε με αύξηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο Ομίλου κατά 7,2%, σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 114,9 εκ. € έναντι των 107,1 εκ. € του προηγούμενου έτους, ενώ για την Ελλάδα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 92,6 εκ. €, έναντι των 86,6 εκ. € του προηγούμενου έτους.

Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά υψηλών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών, καθώς οι ενδείξεις συγκλίνουν προς τη διαμόρφωση ενός διψήφιου ποσοστού ανάπτυξης σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε παρόμοιο επίπεδο αναμένεται να κινηθεί ο δείκτης και για τη μητρική εταιρεία. Παράλληλα, διατηρώντας μια στρατηγική ευελιξίας και εγρήγορσης απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, η ISOMAT επαναπροσδιορίζει έγκαιρα τις προτεραιότητές της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ενδυνάμωση των συνεργατών της.

Οι πολυδιάστατες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης

Τη δεδομένη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα για το διάστημα 2024-2027 που υπολογίζεται στα 23,5 εκ. €, με κεντρικούς πυλώνες την κτιριακή, μηχανολογική και τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και τις επενδύσεις μετάβασης σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο λειτουργίας. Εντός του 2025, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 5 εκ. €, με τις κυριότερες να αφορούν την ενίσχυση της παραγωγικότητας με τη δημιουργία τρίτης γραμμής παραγωγής κονιαμάτων, και τη δημιουργία ενός νέου, τεχνολογικά προηγμένου χώρου διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στις εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιπλέον, το 2025 ξεκίνησε μια νέα επένδυση που αφορά την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της αξιοποίησης αυτοματοποιήσεων και νέων τεχνολογιών, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2026. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει προοπτικές νέων συνεργασιών και εξαγορών.

Διεθνές εκτόπισμα και περαιτέρω ενίσχυση των θυγατρικών στο εξωτερικό

Η διεθνής δραστηριότητα είναι καταλυτική για τον Όμιλο ISOMAT, καθώς σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό. Για τη νέα χρονιά, στόχος είναι η διεύρυνση του ποσοστού αυτού μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και της ισχυροποίησης των παραγωγικών θυγατρικών της στη Ρουμανία και τη Σερβία. Η θυγατρική στη Ρουμανία, ειδικότερα, καταγράφει εντυπωσιακή πορεία, με προβλεπόμενη ανάπτυξη άνω του 20% για το 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει αφενός τη θετική συγκυρία της τοπικής οικονομίας και αφετέρου την ενίσχυση της ISOMAT ως αξιόπιστου εταίρου στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κατασκευών.

Επιχειρηματικότητα με υπεύθυνη και βιώσιμη δράση

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου ISOMAT. Αντιλαμβανόμενη πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, η ISOMAT υλοποιεί στοχευμένες επενδύσεις για τη μετάβαση σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο παραγωγής. Ενδεικτικά, αναφέρονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1MW στις στέγες των κτιρίων της, το 2022, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τεχνολογίες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και φυσικά η λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής λευκής και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, της πρώτης και μοναδικής του είδους της στην Ελλάδα με μηδενικές άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στο ίδιο πλαίσιο, ολοκληρώνεται η νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των υγρών αποβλήτων και στην επαναχρησιμοποίηση του νερού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Επιπλέον, με πλήρη διαφάνεια και συνέπεια, η ISOMAT δημοσιεύει ολοκληρωμένες Εκθέσεις Βιωσιμότητας που αποτυπώνουν τις επιδόσεις, τις πρωτοβουλίες και τις μελλοντικές δεσμεύσεις της. Σε επίπεδο προϊόντων, εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογική απόδοση με τη φροντίδα για την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία του χρήστη, διατηρώντας ακέραιη την αφοσίωσή της στην ποιότητα και την καινοτομία.