ISOMAT: Κλείνει τη χρονιά με εξωστρέφεια, επενδύσεις και προοπτική διψήφιου ποσοστού ανάπτυξης
Τα Νέα της Αγοράς 30 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

ISOMAT: Κλείνει τη χρονιά με εξωστρέφεια, επενδύσεις και προοπτική διψήφιου ποσοστού ανάπτυξης

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου ISOMAT.

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Με περισσότερα από 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο των δομικών υλικών και μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία, η ISOMAT αποτελεί έναν ελληνικό πολυεθνικό Όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διαρκής εξέλιξή της βασίζεται στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας και στην κουλτούρα καινοτομίας που τροφοδοτεί την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών.

Συνεχίζεται η σταθερή ανάπτυξη με διψήφιο ποσοστό για το 2025

Τα τελευταία χρόνια η ISOMAT ακολουθεί μια σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, υλοποιώντας μια δυναμική στρατηγική, με βασικούς άξονες τις συνεχείς επενδύσεις, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τα προβλήματα που έφερε ο ΝΟΚ, το 2024 έκλεισε με αύξηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο Ομίλου κατά 7,2%, σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 114,9 εκ. € έναντι των 107,1 εκ. € του προηγούμενου έτους, ενώ για την Ελλάδα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 92,6 εκ. €, έναντι των 86,6 εκ. € του προηγούμενου έτους.

Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά υψηλών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών, καθώς οι ενδείξεις συγκλίνουν προς τη διαμόρφωση ενός διψήφιου ποσοστού ανάπτυξης σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε παρόμοιο επίπεδο αναμένεται να κινηθεί ο δείκτης και για τη μητρική εταιρεία. Παράλληλα, διατηρώντας μια στρατηγική ευελιξίας και εγρήγορσης απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, η ISOMAT επαναπροσδιορίζει έγκαιρα τις προτεραιότητές της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ενδυνάμωση των συνεργατών της.

Οι πολυδιάστατες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης

Τη δεδομένη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα για το διάστημα 2024-2027 που υπολογίζεται στα 23,5 εκ. €, με κεντρικούς πυλώνες την κτιριακή, μηχανολογική και τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και τις επενδύσεις μετάβασης σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο λειτουργίας. Εντός του 2025, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 5 εκ. €, με τις κυριότερες να αφορούν την ενίσχυση της παραγωγικότητας με τη δημιουργία τρίτης γραμμής παραγωγής κονιαμάτων, και τη δημιουργία ενός νέου, τεχνολογικά προηγμένου χώρου διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στις εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιπλέον, το 2025 ξεκίνησε μια νέα επένδυση που αφορά την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της αξιοποίησης αυτοματοποιήσεων και νέων τεχνολογιών, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2026. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει προοπτικές νέων συνεργασιών και εξαγορών.

Διεθνές εκτόπισμα και περαιτέρω ενίσχυση των θυγατρικών στο εξωτερικό

Η διεθνής δραστηριότητα είναι καταλυτική για τον Όμιλο ISOMAT, καθώς σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό. Για τη νέα χρονιά, στόχος είναι η διεύρυνση του ποσοστού αυτού μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και της ισχυροποίησης των παραγωγικών θυγατρικών της στη Ρουμανία και τη Σερβία. Η θυγατρική στη Ρουμανία, ειδικότερα, καταγράφει εντυπωσιακή πορεία, με προβλεπόμενη ανάπτυξη άνω του 20% για το 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει αφενός τη θετική συγκυρία της τοπικής οικονομίας και αφετέρου την ενίσχυση της ISOMAT ως αξιόπιστου εταίρου στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κατασκευών.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής

Επιχειρηματικότητα με υπεύθυνη και βιώσιμη δράση

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου ISOMAT. Αντιλαμβανόμενη πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, η ISOMAT υλοποιεί στοχευμένες επενδύσεις για τη μετάβαση σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο παραγωγής. Ενδεικτικά, αναφέρονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1MW στις στέγες των κτιρίων της, το 2022, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τεχνολογίες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και φυσικά η λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής λευκής και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, της πρώτης και μοναδικής του είδους της στην Ελλάδα με μηδενικές άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στο ίδιο πλαίσιο, ολοκληρώνεται η νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των υγρών αποβλήτων και στην επαναχρησιμοποίηση του νερού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Επιπλέον, με πλήρη διαφάνεια και συνέπεια, η ISOMAT δημοσιεύει ολοκληρωμένες Εκθέσεις Βιωσιμότητας που αποτυπώνουν τις επιδόσεις, τις πρωτοβουλίες και τις μελλοντικές δεσμεύσεις της. Σε επίπεδο προϊόντων, εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογική απόδοση με τη φροντίδα για την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία του χρήστη, διατηρώντας ακέραιη την αφοσίωσή της στην ποιότητα και την καινοτομία.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live
Επενδύσεις 2,5 δισ. 30.10.25

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα γνωστοποιηθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Βόλεϊ 30.10.25

Ώρα... Ευρώπης για τον Ολυμπιακό - Πού θα δείτε τις σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες

Οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του CEV Champions League και τις ρεβάνς των προκριματικών γύρων, όπου έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Σι - Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

