Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Πολίτες και μέλη φιλοζωικού σωματείου της Ξάνθης εντόπισαν στις 17 Οκτωβρίου δεκάδες νεκρά ζώα, τόσο παραγωγικά όσο και ζώα συντροφιάς σε εγκαταστάσεις της τοπικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τα ζώα εντοπίστηκαν εντός πηγαδιού, αλλά και σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως παράνομη χωματερή.

Το σωματείο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου «Με δεδομένο τον κίνδυνο διασποράς ασθενειών (όπως η ευλογία/καταρροϊκός πυρετός) και τη ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί άμεση δράση». Επρόκειτο για άλογα, αγελάδες και πρόβατα κάποια από το οποία είχαν πεθάνει σχετικά πρόσφατα.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε έναν σκουπιδότοπο, παρά τις πινακίδες που προειδοποιούν για απαγόρευση ρίψης απορριμμάτων και μπαζών. Οι κάτοικοι καταγγέλουν συστημικό πρόβλημα για την εναπόθεση σκουπιδιών και μπάζων με πολλά ζητήματα υγείας να μπαίνουν στην συζήτηση.

Μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας, αρχικά από το φιλοζωικό σωματείο Αδεσποτούλια Ξάνθης, ο χώρος ελέγχθηκε, βεβαιώθηκε η ανθυγιεινή κατάσταση και καθαρίστηκε.

Ο Δήμος διόρθωσε το πρόβλημα με τα νεκρά ζώα – Τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέφεραν σε τοπικά μέσα ότι το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιάσμου. Από την πλευρά του, ο Δήμος κινήθηκε για την διόρθωση μιας ανθυγιεινής κατάστασης που παραβιάζει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Περίοικοι και η τοπική αντιπολίτευση αναρωτήθηκαν αν ο καθαρισμός του χώρου έγινε με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο.

Έγινε γνωστό πως λήφθηκε δείγμα DNA από νεκρό σκυλί που εντοπίστηκε στο σημείο, με φιλοζωικό σωματείο να προχωρά σε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές, για το σκυλί και τα υπόλοιπα νεκρά ζώα.

Πλέον ο χώρος δείχνει καθαρός επιφανειακά, αλλά δεν είναι γνωστές οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον καθαρισμό, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν τα ζώα. Ειδικά όταν η ευλογιά και άλλες ζωονόσοι αποτελούν τεράστια πληγή για τους κτηνοτρόφους. Μερίδα τοπικών μέσων κάνουν λόγο για «μπάζωμα».

Ανάμεσα σε ογκώδη αλλά και οικιακά απορρίμματα εντοπίστηκαν πτώματα ζώων, προκαλώντας την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας του Ιάσμου.