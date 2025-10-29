Παναθηναϊκός: Οι εκλεκτοί του Μπενίτεθ για το ματς Κυπέλλου Betsson με τον Ατρόμητο
Ο Ράφα Μπενίτεθ στην δεύτερη φορά που θα καθίσει στον πάγκο του τριφυλλιού βάζει στην ενδεκάδα παίκτες που έχουν λιγοστό χρόνο συμμετοχής
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (29/10, 19:30, COSMOTE Sport 2) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τους πράσινους να ανακοινώνουν την ενδεκάδα τους περίπου μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
Ο Ράφα Μπενίτεθ στην δεύτερη φορά που θα καθίσει στον πάγκο του τριφυλλιού έδωσε ευκαιρίες σε παίκτες που έχουν λιγοστό χρόνο συμμετοχής την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Στο τέρμα επέστρεψε ο Λαφόν, Φικάι, Γεντβάι, Πάλμερ Μπράουν και Μλαντένοβιτς είναι η τετράδα της άμυνας.
Στον άξονα βρίσκεται ο Τσιριβέγια και ο Σάντσες, ο Ταμπόρδα θα αγωνιστεί πίσω από τον Πάντοβιτς, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα είναι οι Μπρέγκου και Μαντσίνι.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Φικάι, Γεντβάι, Πάλμερ – Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπρέγκου, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.
