Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο

Ένας καυγάς τον Ιούνιο του 2024 έξω από ένα κλαμπ στο Ναύπλιο, οδήγησε στον θάνατο ενός 52χρονου άνδρα έπειτα από 8 μήνες νοσηλείας.

Το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας προκαλεί σοκ και αποτυπώνει τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού του άνδρα έξω από νυχτερινό μαγαζί.

Μηνύσεις με… νοήματα

Ο 52χρονος που αποτυπώθηκε πεσμένος στον δρόμο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος μέχρι που 8 μήνες αργότερα, «κατέληξε».

Ωστόσο το διάστημα αυτό, ο 52χρονος έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μόνο με νοήματα, κατέθεσε μηνύσεις κατά των δύο ανδρών που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να τον χτυπούν, αλλά και κατά της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, καθώς τους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς του περιστατικού.

Όπως προκύπτει από τα όσα είχε πει ο ίδιος ο 52χρονος, ο άνδρας βγήκε σε μπαρ για να διασκεδάσει με την 40χρονη φίλη του. Το μαγαζί έκλεισε νωρίτερα και η 40χρονη επέμενε να πάνε να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο.

Ο 52χρονος διαφωνούσε γιατί ήξερε ότι η φίλη του έχει διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ που ήθελε να πάνε, για επαγγελματικούς λόγους. Υπέκυψε όμως και όπως αποδείχθηκε αυτή του η απόφαση, ήταν μοιραία για τη ζωή του.

«Γνώριζα ότι η φίλη μου είχε διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, γιατί ήταν ανταγωνιστές. Ήξερα ότι με το να πάμε εκεί θα υπήρχε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Αφού η φίλη μου με πίεσε πολύ δέχθηκα να πάμε στο μπαρ. Αυτή χόρευε προκλητικά όλη την ώρα, ενώ εγώ προσπαθούσα να διατηρήσω όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ για να μην δυναμιτίσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Όσο περνούσε η ώρα η φίλη μου γινόταν εριστική, καθώς ζητούσε από τον DJ να βάζει τα τραγούδια που ήθελε, ενώ εξακολουθούσε να χορεύει προκλητικά. Όταν οι υπάλληλοι μας είπαν ότι το μαγαζί πρέπει να κλείσει αντί να πληρώσουμε, άρχισε να φωνάζει ότι το μπαρ θα κλείσει μόνο όταν αυτή το θελήσει, λέγοντας ταυτόχρονα στον dj να μη διακόψει τη μουσική γιατί είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα.

»Το προσωπικό επέμεινε ότι έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και μας κέρασε μερικά σφηνάκια πριν παίξει το τελευταίο τραγούδι. Τότε η φίλη μου άρχισε να βρίζει και να ειρωνεύεται προς πάσα κατεύθυνση. Μου ζητούσε να την υποστηρίξω, αλλά εγώ δεν το έκανα. Αυτό την έκανε ακόμα πιο εριστική. Τότε, δύο εργαζόμενοι στο μπαρ, μας έδιωξαν και τους δύο από μέσα. Ενώ εγώ δεν προέβαλα αντίσταση, άρχισαν μόλις βγήκα από το μπαρ να με χτυπούν βίαια στο κεφάλι και το σώμα, ενώ ταυτόχρονα με έβριζαν και με απειλούσαν. Ο ένας δράστης φορούσε κοκάλινα γάντια. Λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα αναίσθητος στο έδαφος. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα δε θυμάμαι απολύτως τίποτα».

Ο Βαγγέλης Δελής, δικηγόρος του 52χρονου, μιλώντας στο Live News είπε πως το δικαστήριο με σημερινή του απόφαση έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καταδικάζοντάς τους σε 9 έτη κάθειρξης χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης.

Το χρονικό

Είναι 06:20 το πρωί κι όπως αποτυπώθηκε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News. Ο καυγάς άρχισε για ασήμαντη αφορμή:

– Δεν πίνω αλκοόλ σου λέω, δεν το θέλω

– Εντάξει, ο κύριος σε κέρασε.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται.

– Εσύ τι πρόβλημα έχεις;

– Θες να το λύσουμε;

– Τι πρόβλημα υπάρχει;

– Θες να το λύσουμε;

Οι άντρες πιάνονται στα χέρια.

– Ρε (…) ξεκολλάτε…

– Ρε (…) της λάσπης. Αμόλα μωρή.

– Ξεκόλλα.

– Φύγε από εδώ εσύ.

– Φύγε ρε βλάκα.

– Ξεκόλλα ρε (…).

Τότε ρίχνουν στον 52χρονο γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα και ο άνδρας πέφτει αναίσθητος στο πάτωμα. Ένας άλλος άνδρας προσπαθεί να ηρεμήσει τους εμπλεκόμενους στον καβγά και να καλέσει το ασθενοφόρο.

– Ξεκολλάτε ρε (…).

– Άστον ρε (…) είναι μεθυσμένος ρε (…) δεν τον βλέπεις;

Ωστόσο, η φίλη του 52χρονου φαίνεται να μην πτοείται και συνεχίζει τον καυγά.

– Εσύ θα φύγεις. Θα φύγεις.

– Πάρε ασθενοφόρο.

– Φέρε μου το ασθενοφόρο ρε. Εσύ θα φύγεις και θα πας φυλακή.

– Είσαι κουτή;

– Εγώ είμαι κουτή;

Αρπάζει τον άντρα με τα κοκάλινα γάντια από τον γιακά.

– Χτύπησε με ρε.

Ένας τρίτος σπεύδει να τους χωρίσει, αλλά ο δράστης σπρώχνει και την γυναίκα, ρίχνοντάς την στο πάτωμα. Τότε καταλαβαίνουν ότι τα χτυπήματα στον 52χρονο είναι σοβαρά.

– Ρε (…) πάρε ένα ασθενοφόρο.

Μία γυναίκα από το εσωτερικό του καταστήματος σπαράζει…

– Χάνω τον άντρα μου. Τον άντρα μου.