Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Πριν από τέσσερις ημέρες δέχθηκε 6 γκολ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας εικόνα… ερασιτεχνικής ομάδας. Την Κυριακή, έχασε εντός έδρας και από τη Χιμπέρνιαν (1-2), «εδραιώνοντας» την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League Σκωτίας. Οι διοικούντες την Αμπερντίν, λοιπόν, έκριναν ως εξαιρετική ιδέα για την επόμενη ημέρα της ομάδας τους, να προσλάβουν έναν νέο αθλητικό διευθυντή. Το όνομά του, Λουτς Πφάνενστιλ. Και η πορεία του, είναι πιο τρελή και… viral, από ό,τι άλλο μπορεί να έχετε στο μυαλό σας.

Οι σκωτσέζοι, λοιπόν, προσέλαβαν και έκαναν νέο κάτοικο «Πίτοντρι» τον 52χρονο Γερμανό, του οποίου η ζωή και η καριέρα μοιάζουν βγαλμένες από μυθιστόρημα. Ο ίδιος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα του MLS, Σεντ Λούις Σίτι, τον Αύγουστο (σ.σ. από την οποία πληρώνεται ακόμη, σημειωτέον). Μάλιστα, ο πρόεδρος της Αμπερντίν, Ντέιβ Κόρμακ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Πφάνενστιλ μπορεί να γίνει ο «καταλύτης για την επιτυχία» των «Ντονς», παρά το… ασυνήθιστα γεμάτο παρελθόν του. Και για να μην μακρυγορούμε, εξηγούμαστε…

Μια Καριέρα-Οδύσσεια: Από Έξι Συνομοσπονδίες στη Φυλακή

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Πφάνενστιλ ως τερματοφύλακα υπήρξε μοναδικά περιπετειώδης, καθιστώντας τον πρώτο άνθρωπο που έπαιξε σε συλλόγους και των έξι συνομοσπονδιών της FIFA. Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα 25 συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Γουίμπλεντον και η Χάντερσφιλντ. Η καριέρα του απλώθηκε σε 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μαλαισίας, της Βραζιλίας, της Ναμίμπια, της Αρμενίας και της Αλβανίας.

Ωστόσο, η πιο δραματική στιγμή της ζωής του ήρθε το 2002, όταν αγωνιζόταν για την Μπράντφορντ Παρκ Άβενιου στην Northern Premier League. Μετά από σύγκρουση με τον Κλέιτον Ντόναλντσον, ο πρώην διεθνής με τις γερμανικές Νέων σταμάτησε να αναπνέει τρεις φορές και χρειάστηκε να τον επαναφέρουν στον αγωνιστικό χώρο. Κυριολεκτικά, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο.

ΦΥΛΑΚΗ, ΣΤΗΜΕΝΑ ΜΑΤΣ, Η ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΝΙ!

Μία άλλη σκοτεινή περίοδος ήταν το 2000, όταν ο τερματοφύλακας πέρασε 101 ημέρες σε φυλακή της Σιγκαπούρης, αφού κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες που αφορούσαν στημένα παιχνίδια. Ο ίδιος, πάντως, διαμαρτύρεται και διακηρύσσει την αθωότητά του για εκείνη την υπόθεση.

Ο Πφάνενστιλ έχει αποκαλύψει και άλλες απίστευτες στιγμές από τη ζωή του στην αυτοβιογραφία του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το διάστημα που εργάστηκε ως μοντέλο για τον Armani, αλλά και τον… «δανεισμό» ενός πιγκουίνου από μια αποικία άγριας ζωής στη Νέα Ζηλανδία, τον οποίο μάλιστα κράτησε στην μπανιέρα του για δύο ημέρες. Ουσιαστικά τον… έκλεψε, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΜΠ ΚΑΙ ΤΟ MLS

Αφού κρέμασε τα γάντια του ο Πφάνενστιλ εργάστηκε ως σχολιαστής στην τηλεόραση της Γερμανίας, ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και απέκτησε εμπειρία σε θέσεις σκάουτινγκ και στρατολόγησης παικτών. Διετέλεσε στέλεχος σε συλλόγους όπως η Φορτούνα Ντίσελντορφ και η Χόφενχαϊμ, όπου του πιστώνεται ο καθοριστικός ρόλος στην απόκτηση παικτών όπως ο Ρομπέρτο Φιρμίνο και ο Ζοέλιντον.

Η πιο πρόσφατη πρόκλησή του ήταν στην Σεντ Λούις Σίτι (MLS) από το 2020, όπου επέβλεψε την ανάπτυξη του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα έγινε ο πρώτος νεοεισερχόμενος στην MLS που κέρδισε τίτλο περιφέρειας το 2023. Η αποχώρησή του τον Αύγουστο ήρθε εν μέσω κριτικής για τις επιλογές των προπονητών της ομάδας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ…

Ο πρόεδρος της Αμπερντίν δήλωσε στον επίσημο ιστότοπο της ομάδας τα εξής ενδιαφέροντα: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Λουτς και τη σημαντική του εμπειρία στο ‘Πίτοντρι’. […] Η τεχνική του γνώση, η εμπειρία του στην ανάπτυξη ακαδημιών και το παγκόσμιο δίκτυο στρατολόγησης ήταν βασικοί παράγοντες στην επιλογή του για αυτόν τον κρίσιμο ρόλο». Ο Πφάνενστιλ θα είναι υπεύθυνος για «όλους τους ποδοσφαιρικούς και αγωνιστικούς τομείς» του συλλόγου, σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Πφάνενστιλ τόνισε: «Η Αμπερντίν έχει αυτό που πολλά κλαμπ σε όλο τον κόσμο μπορούν μόνο να ονειρεύονται: πλούσια παράδοση, ένδοξη ιστορία και μια αληθινή ποδοσφαιρική ψυχή». Η σκωτσέζικη ομάδα ελπίζει ότι αυτή η επιλογή θα ευθυγραμμίσει την αγωνιστική επιτυχία με το μοντέλο ανάπτυξης παικτών που προωθεί. Το οποίο, όπως φάνηκε και στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά φαίνεται και στο πρωτάθλημα, δεν «τσουλάει»…