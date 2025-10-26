Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Σοκάρουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που πλέον, καθημερινά, με ολοένα και μεγαλύτερη αγριότητα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο.

Μία 31χρονη γυναίκα καταγγέλλει στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» πως έπεσε θύμα κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της. Μάλιστα, όπως λέει, ο πρώην σύζυγός της είχε χτυπήσει και τα παιδιά τους. Τότε πήρε την απόφαση να βάλει ένα τέλος στο μαρτύριο που ζούσαν και αποφάσισε πως δεν ήθελε πλέον καμία επαφή μαζί του. Ωστόσο τότε την απείλησε ότι θα την μαχαιρώσει.

«Είχε προηγηθεί ένα σκηνικό με τα παιδιά. Είχε χτυπήσει το παιδί και, μετά από αυτό, δεν ήθελα πλέον καμία επαφή. Όταν του έδειξα αυτή την αντίθεσή μου στο να με παρακολουθεί, ήταν η πρώτη φορά που ωρυόταν — φώναζε, γκάριζε: “Θα σε μαχαιρώσω, το καταλαβαίνεις αυτό; Πλέον με έχεις βγάλει εκτός ορίων. Και να ξέρεις, κουβαλάω πάντα ένα μαχαίρι μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα — το κατάλαβες;”». Μου κόπηκε η ανάσα, σφίχτηκα, έκατσα στα γόνατα και άρχισα να τρέμω. Τα παιδιά ήταν δίπλα και ταράχτηκαν. Ξεκίνησε να με πλησιάζει· πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα ότι τώρα θα συνέβαινε κάτι. Το βλέμμα του ήταν ήδη άγριο και μου είπε: «Θα σε μαχαιρώσω ή θα μιλήσουμε;» Εκεί πάγωσα, κοκκάλωσα, θόλωσαν τα μάτια μου και άρχισε να με πιάνει ταχυκαρδία. Σκέφτηκα: «Τα παιδιά μου — δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου». Στην αρχή με στρίμωξε με το σώμα του. Πλησίασε τόσο κοντά που δεν είχα την ευκαιρία να φύγω προς τα πίσω.

Σε ερώτηση αν φοβάται ότι θα την ξαναπλησιάσει, απαντά χαρακτηριστικά: «Δεν το αποκλείω». Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο δικηγόρος που έγινε ντετέκτιβ

Ο Τάσος Γιαννόπουλος, δικηγόρος της 31χρονης κακοποιημένης μητέρας, μιλώντας στην εκπομπή εξηγεί γιατί αναγκάστηκε να κάνει τον ντετέκτιβ προκειμένου να συλληφθεί ο κακοποιητής της εντολέας του.

«Εδώ έχει προηγηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός σοβαρών περιστατικών όπου, όπως διαπίστωσα, η αστυνομία δεν είχε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Η αστυνομία αδυνατούσε να βρει τον δράστη. Από ό,τι φαίνεται δεν τον έψαχνε και εμείς αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο. Στις 11 Οκτωβρίου πήγα εγώ ο ίδιος, στις 12:30 τη νύχτα, να υποβάλω την έγκληση της εντολέας μου. Ο αστυνομικός μου είπε να καλέσω το 100 για τη σύλληψη του δράστη. Του είπα: “Εγώ θα το κάνω;”. Το καταγγέλλω. Προφανώς η ΕΛ.ΑΣ. αρνείται ότι ειπώθηκε κάτι τέτοιο, και με κάλεσαν να πάει η εντολέας μου να ενεργοποιήσει το panic button. Τους είπα ότι το έχει ενεργοποιήσει από το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει λίστα για να δουν ποιος το έχει; Κάθε γυναίκα που καταγγέλλει κάτι τόσο σοβαρό μένει μόνη της».