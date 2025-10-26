newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Αγρότες: Γερνάει η γεωργία στην Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Αγρότες: Γερνάει η γεωργία στην Ευρώπη

Ποιο είναι το προφίλ που έχουν οι αγρότες σε ΕΕ και Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού βρίσκεται η γεωργία στην Ευρώπη, και ενώ το κλειδί για την επισιτιστική ασφάλεια είναι οι νέοι αγρότες, η προσέλκυση τους στον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ένα δύσκολο στοίχημα.

Σύμφωνα με τη νέα αναλυτική έκθεση της Κομισιόν για τους νέους αγρότες, ο μέσος όρος ηλικίας των διαχειριστών αγροκτημάτων στην ΕΕ έχει φτάσει τα 57 έτη, από 51 το 2010. Μόλις 12% των αγροτών είναι κάτω των 40, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού μοντέλου και των αγροτικών περιοχών  της Ευρώπης.

Οι νέοι αγρότες διαχειρίζονται μόλις 18% της συνολικής αγροτικής γης της ΕΕ και κατέχουν μόλις το 37% αυτής

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού είναι πιο έντονη. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο μέσος όρος ηλικίας των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει φτάσει τα 57 έτη, ενώ λιγότερο από 1 στους 10 είναι κάτω των 40.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία και για τους νέους της υπαίθρου, οι οποίοι συρρικνώνονται επίσης. Μεταξύ 2013 και 2019, ο αριθμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην ΕΕ μειώθηκε από 3,6 εκατομμύρια σε 1,9 εκατομμύρια, ενώ εκείνων ηλικίας 25-29 ετών μειώθηκε από 6,9 εκατομμύρια σε 5,9 εκατομμύρια.

Τα εμπόδια παραμένουν

Σημαντικά εμπόδια για τους νέους αγρότες αποτελούν η πρόσβαση σε γη, η προσιτή πίστωση και οι βασικές δεξιότητες, ενώ το 2022, αντιμετώπισαν ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 14,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμεί με το 22% του συνολικού ελλείμματος του τομέα.

Παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, η οποία υπολογίζεται σε 25% μέσα σε δέκα χρόνια, η συνολική καλλιεργούμενη γη παρέμεινε σχεδόν σταθερή, με τους αγρότες που παραμένουν ενεργοί να διαχειρίζονται ολοένα και μεγαλύτερες εκτάσεις – κατά μέσο όρο 32% μεγαλύτερες από το 2010.

Στους αγρότες κάτω των 40 ετών, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 26%. Όσον αφορά τον τύπο της εκμετάλλευσης, οι περισσότεροι νέοι αγρότες εκμεταλλεύονται εκμεταλλεύσεις με καλλιέργειες σε αρόσιμη γη (39%), εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό διαφόρων καλλιεργειών και κτηνοτροφίας (8%) και γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις (7%).

Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει φτάσει τα 57 έτη, ενώ λιγότερο από 1 στους 10 είναι κάτω των 40

Ωστόσο, οι νέοι αγρότες δυσκολεύονται να αποκτήσουν γη. Διαχειρίζονται μόλις 18% της συνολικής αγροτικής γης της ΕΕ και κατέχουν μόλις το 37% αυτής, σε αντίθεση με το 50%  των μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων τους. Το υψηλό κόστος γης και η έλλειψη πρόσβασης σε δάνεια παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την είσοδό τους στο επάγγελμα.

Την ίδια στιγμή, αν και οι νέοι αγρότες λειτουργούν μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές εκμεταλλεύσεις, το εισόδημά τους παραμένει χαμηλότερο κατά 14% από εκείνο των μεσήλικων αγροτών και 28% χαμηλότερο από τον μέσο μισθό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ειδικά σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 50% των νέων αγροτών, τα εισοδήματα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όμως, οι νέοι είναι αυτοί που επενδύουν περισσότερο. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι 1,5 φορές υψηλότερες από εκείνες των μεγαλύτερων αγροτών. Όμως, η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό δυσκολεύει. Το 2024, το χρηματοδοτικό κενό για νέους αγρότες υπολογίστηκε στα 14,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 12% από το 2017, με υψηλά ποσοστά απόρριψης δανείων λόγω ελλιπούς εγγυοδοσίας ή περιοριστικών τραπεζικών πολιτικών.

Όμως, σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, οι νέοι αγρότες λαμβάνουν κατά 4% υψηλότερες άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο και το 55% τους επωφελείται από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, σε σύγκριση με μόλις 36% των μεγαλύτερων ηλικιών.

αγρότες

Οι νέοι αγρότες στην Ελλάδα

Όμως, οι διαφορές μεταξύ χωρών παραμένουν έντονες, και η γραφειοκρατία εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού είναι πιο έντονη. Σύμφωνα με τη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) για τους νέους αγρότες, ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει φτάσει τα 57 έτη, ενώ λιγότερο από 1 στους 10 είναι κάτω των 40.

Την ίδια στιγμή, παρότι ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, η συνολική καλλιεργούμενη έκταση παραμένει σχεδόν σταθερή. Αυτό σημαίνει πως οι μεγαλύτεροι αγρότες συγκεντρώνουν περισσότερη γη, ενώ οι νέοι που προσπαθούν να μπουν στον κλάδο συναντούν εμπόδια στην αγορά ή ενοικίαση γης, περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και συχνά έλλειψη υποδομών.

Η ιδιοκτησία γης στους νέους αγρότες είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με άλλες ηλικίες – μόλις το 37% των εκτάσεων που καλλιεργούν τους ανήκει, έναντι 50% του μέσου όρου της ΕΕ.

Παρά τις δυσκολίες, οι νέοι Έλληνες αγρότες παρουσιάζουν σαφώς ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους προκατόχους τους. Περίπου 15% διαθέτουν πλήρη αγροτική εκπαίδευση, ενώ σημαντικός αριθμός συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με καινοτόμες καλλιέργειες, βιώσιμες πρακτικές και ψηφιακή γεωργία.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή νέων στη βιολογική γεωργία, με σχεδόν το 5% των νέων παραγωγών είναι πλήρως βιοκαλλιεργητές ή να βρίσκονται στο στάδιο μετατροπής. Οι νέοι επιλέγουν ελαιώνες, αμπέλια, θερμοκήπια και μικτές καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας, συχνά με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το «σχέδιο» της Κομισιόν περιλαμβάνει πέντε βασικούς μοχλούς για πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση, δεξιότητες, δίκαιο βιοτικό επίπεδο στις αγροτικές περιοχές και υποστήριξη της διαδοχής

Η στρατηγική

Τον οδικό χάρτη για το πώς θα επιτευχθεί η ανανέωση των γενεών στην ΕΕ, με στόχο τον διπλασιασμό του ποσοστού των νέων αγροτών στην Ευρώπη έως το 2040, ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου η Κομισιόν, παροτρύνοντας τις χώρες να επενδύσουν τουλάχιστον το 6% των αγροτικών δαπανών σε μέτρα που προωθούν την ανανέωση των γενεών.

Η στρατηγική, που προτείνει η Κομισιόν, αναμένεται να εφαρμοστεί σε πολλαπλά επίπεδα μέσω της τρέχουσας και της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), συμπληρωματικών πολιτικών της ΕΕ, πρωτοβουλιών από ενδιαφερόμενους φορείς και εθνικών δράσεων.

Το «σχέδιο» περιλαμβάνει πέντε βασικούς μοχλούς για πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση, δεξιότητες, δίκαιο βιοτικό επίπεδο στις αγροτικές περιοχές και υποστήριξη της διαδοχής.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

  • εισαγωγή ενός «πακέτου εκκίνησης» για νέους αγρότες στην επόμενη ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένου ενός εφάπαξ ποσού έως 300.000 ευρώ
  • καλύτερη στόχευση των κονδυλίων υπέρ των νέων αγροτών
  • συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
  • ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γης, το οποίο θα βοηθήσει τους αγρότες να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμη γη, να υποστηρίξει τη διαδοχή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  • πρόσκληση σε νέους αγρότες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, ώστε να μπορούν να μάθουν ορθές αγροτικές πρακτικές στο εξωτερικό ή να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους μαθαίνοντας από άλλους τομείς
  • προώθηση καλών συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας παράλληλα την τοπική ανάπτυξη και τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών
  • συγχρηματοδότηση υπηρεσιών ανακούφισης κατά τη διάρκεια ασθένειας, διακοπών ή φροντίδας

Πηγή ΟΤ

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
