Βαθμολογική «ανάσα», χάρη στην οποία απομακρύνθηκε από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις πήρε η Λιντς Γιουνάιτεντ, στην έδρα της, με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

Το προβάδισμα στους γηπεδούχους έδωσε ο Μπρέντεν Αάρονσον μόλις στο 3ο λεπτό με κοντινό σουτ, ενώ στο 15′ ο Τζο Ρόντον διπλασίασε τα τέρματά τους (2-0), με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Το μόνο που κατάφερε η Γουέστ Χαμ ήταν να μειώσει στο 90′ σε 2-1, με τον Ματέους Φερνάντες, όμως ήταν μάλλον αργά για να πάρει έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Με τη νίκη αυτή η η Λιντς έφτασε τις τρεις συνολικά, έχει πλέον 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 13η θέση του πίνακα.

Για την Γουέστ Χαμ αντιθέτως, η ήττα αυτή ήταν η 7 σε 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και με μόλις 4 βαθμούς είναι προτελευταία, πάνω μόνο από την Γουλβς που έχει φυσικά ματς λιγότερο.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)



Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (10ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς (17:00)

Μπέρνλι-Άρσεναλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Γουλβς (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Τότεναμ-Τσέλσι (19:30)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00)

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)