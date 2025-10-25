sports betsson
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Premier League: Νίκη «ανάσα» για τη Λιντς
Στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Premier League η Λιντς Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Γουέστα Χαμ και «ανάσανε» βαθμολογικά.

Spotlight

Βαθμολογική «ανάσα», χάρη στην οποία απομακρύνθηκε από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις πήρε η Λιντς Γιουνάιτεντ, στην έδρα της,  με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

Το προβάδισμα στους γηπεδούχους έδωσε ο Μπρέντεν Αάρονσον μόλις στο 3ο λεπτό με κοντινό σουτ, ενώ στο 15′ ο Τζο Ρόντον διπλασίασε τα τέρματά τους (2-0), με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Το μόνο που κατάφερε η Γουέστ Χαμ ήταν να μειώσει στο 90′ σε 2-1, με τον Ματέους Φερνάντες, όμως ήταν μάλλον αργά για να πάρει έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Με τη νίκη αυτή η η Λιντς έφτασε τις τρεις συνολικά, έχει πλέον 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 13η θέση του πίνακα.

Για την Γουέστ Χαμ αντιθέτως, η ήττα αυτή ήταν η 7 σε 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και με μόλις 4 βαθμούς είναι προτελευταία, πάνω μόνο από την Γουλβς που έχει φυσικά ματς λιγότερο.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 24/10
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1

Σάββατο 25/10
Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)
Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)
Έβερτον-Τότεναμ (18:30)


Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (10ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 01/11
Μπράιτον-Λιντς (17:00)
Μπέρνλι-Άρσεναλ (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Γουλβς (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)
Τότεναμ-Τσέλσι (19:30)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00)

Κυριακή 02/11
Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11
Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού με την ομάδα του, συγκινήθηκε βλέποντας -για πρώτη φορά- τις εικόνες της κατάκτησης του Conference και τόνισε ότι χωρίς τον… προηγούμενο αιώνα «ζωής», τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό!

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Σύνταξη
Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε δηλώσεις στην επίσκεψη της ομάδας του Ολυμπιακού στο Μουσείο του συλλόγου, μιλώντας για τις στιγμές που έζησε αλλά και τη νοοτροπία των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean's 14» 24.10.25
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
