Premier League: Νίκη «ανάσα» για τη Λιντς
Στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Premier League η Λιντς Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Γουέστα Χαμ και «ανάσανε» βαθμολογικά.
Βαθμολογική «ανάσα», χάρη στην οποία απομακρύνθηκε από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις πήρε η Λιντς Γιουνάιτεντ, στην έδρα της, με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Premier League.
Το προβάδισμα στους γηπεδούχους έδωσε ο Μπρέντεν Αάρονσον μόλις στο 3ο λεπτό με κοντινό σουτ, ενώ στο 15′ ο Τζο Ρόντον διπλασίασε τα τέρματά τους (2-0), με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Το μόνο που κατάφερε η Γουέστ Χαμ ήταν να μειώσει στο 90′ σε 2-1, με τον Ματέους Φερνάντες, όμως ήταν μάλλον αργά για να πάρει έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας.
Με τη νίκη αυτή η η Λιντς έφτασε τις τρεις συνολικά, έχει πλέον 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 13η θέση του πίνακα.
Για την Γουέστ Χαμ αντιθέτως, η ήττα αυτή ήταν η 7 σε 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και με μόλις 4 βαθμούς είναι προτελευταία, πάνω μόνο από την Γουλβς που έχει φυσικά ματς λιγότερο.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 24/10
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1
Σάββατο 25/10
Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)
Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)
Κυριακή 26/10
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)
Έβερτον-Τότεναμ (18:30)
Η βαθμολογία της Premier League
Το πρόγραμμα της επόμενης (10ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 01/11
Μπράιτον-Λιντς (17:00)
Μπέρνλι-Άρσεναλ (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Γουλβς (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)
Τότεναμ-Τσέλσι (19:30)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00)
Κυριακή 02/11
Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)
Δευτέρα 03/11
Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)
