Premier League: Νίκησε και «έπιασε» 4άδα η Τσέλσι

Πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματά της στο δεύτερο ημίχρονο, η Τσέλσι επικράτησε με 3-0 μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Έτσι οι «μπλε», έστω και προσωρινά ανέβηκαν στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας έχοντας πλέον 14 βαθμούς, όσους δηλαδή οι Τότεναμ και Μπόρνμουθ αλλά εκείνες με ένα ματς λιγότερο.

Όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης, Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο 49′ με τον Ατσεαμπόνγκ από ασίστ του Νέτο, ενώ το 2-0 έγινε μόλις τρία λεπτά αργότερα (52′), με τον δημιουργό του πρώτου τέρματος (Νέτο) να γίνεται αυτή τη φορά σκόρερ, ενώ την τελική πάσα έδωσε ο Ρις Τζέιμς.

Σε μια σπάνια σύμπτωση και πάλι εκείνος που έδωσε την ασίστ χρίστηκε σκόρερ, με τον Τζέιμς να σκοράρει στο 84ο λεπτό. Να αναφέρουμε πως οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο καθώς ο Γκουστό δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 87′, γεγονός όμως που δεν επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Γουίλιαμς, Μιλένκοβιτς, Μοράτο, Μουρίγιο (74′ Σαβόνα), Ζιντσένκο (74′ Γουντ), Λουίζ (53′ Χάντσον-Οντόι), Άντερσον, Σανγκαρέ, Αβονίγι (46′ Ιγκόρ Ζεσούς), Γκιμπς-Γουάιτ

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Τζέιμς, Ατσεαμπόνγκ (81′ Ανταραμπιόγιο), Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Γκούστο, Λάβια (46′ Καϊσέδο), Νέτο (78′ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (46′ Γκίτενς), Σάντος, Πέδρο.



Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49′ Ατσεαμπόνγκ, 52′ Νέτο, 83′ Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ (22:00)

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)