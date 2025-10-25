Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»

Ο Άρης Betsson πήρε την πρώτη του νίκη στην εφετινή Stoiximan GBL με εμφατικό τρόπο νικώντας τον Πανιώνιο με 90-73 μέσα στο ΔΑΚ Γλυφάδας για την τέταρτη αγωνιστική και άφησε τελευταίους τους «κυανέρυθρους».

Μετά από αυτό το παιχνίδι, ο «Αυτοκράτορας» ανέβηκε στο 1-3 μετά από 4 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, βυθίζοντας τον Πανιώνιο στην εσωστρέφεια, αφού είναι πλέον η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς νίκη με ρεκόρ 0-4. Αποδοκίμασε τους παίκτες της ομάδας του Κρις Χουγκάζ ο κόσμος με την λήξη του ματς.

Ο Άρης Betsson ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του ματς και μπροστά στο σκορ από νωρίς στην αναμέτρηση. Το πρώτο ημίχρονο ωστόσο δεν ήταν τόσο παράσταση για έναν ρόλο με τον Άρη να τελειώνει το πρώτο μέρος μπροστά μόλις στο +4 και σκορ 34-38, με το δεύτερο μέρος ωστόσο να είναι… ορμητικό για τους Θεσσαλονικείς.

Το παιχνίδι τελείωσε ουσιαστικά στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν η ομάδα του Αγγέλου έκανε ένα επιμέρους 13-0, μετατρέποντας το 54-63 σε 54-76, δίνοντας ουσιαστικά την χαριστική βολή στον Πανιώνιο.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους και Μπράις Τζόουνς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τον Πανιώνιο ξεχώρισαν οι Σταρκς με 17 και Τσαλμπούρης με 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

Πανιώνιος (Χουγκάζ, Καραγιάννης): Γουότσον 8 (3 ριμπάουντ), Σταρκς 17 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λούντζης 14 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λιούις 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρούζερ (6 ριμπάουντ), Πάπας 2, Τσαλμπούρης 16 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουόλ 6, Οικονομόπουλος, Γκίκας 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Άρης Betsson (Αγγέλου, Χασανίδης): Τζόουνς 15 (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Φορμπς 13 (3/5 τρίποντα), Πουλιανίτης, Ίνοκ 10 (5.8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (2/6 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ 14 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστερ 3, Γκιουζέλης 7 (1), Μποχωρίδης 10 (2), Καζαμίας, Χάρελ 8 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ).