Ανόρθωση Βόλου – Ολυμπιακός 64-89: Μια καλή προπόνηση για τις Ερυθρόλευκες

Μία ακόμη νίκη για την ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Πραγματοποιώντας εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-64 την Ανόρθωση Βόλου εκτός έδρας, για την 4η αγωνιστική της Α1, με πρώτη σκόρερ την Χριστινάκη, με 20 πόντους (15 η Τζόνσον, 13 η Ράμπερ, 11 η Κολλάτου).

Μετά τη δύσκολη «μάχη» με την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της Euroleague, τα κορίτσια του Ολυμπιακού επέστρεψαν νικηφόρα στο πρωτάθλημα, με «διπλό» στο ΕΑΚ Βόλου, κυριαρχώντας απόλυτα της Ανόρθωσης στο δεύτερο μέρος του ματς.

Πιο αναλυτικά, στα μέσα (5:55) της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 7-3, με μία εύστοχη βολή της Τζόνσον, ενώ στο 3:31, η Χριστινάκη διατήρησε το +4 (7-11). Οι γηπεδούχες, ωστόσο, ανέβασαν «στροφές» και «έκλεισαν» το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-18. Στη δεύτερη περίοδο, ο Βόλος ξέφυγε με +7 (30-23), με την Γιακούμπτσοβα (0:05) να μειώνει σε 41-39, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» βελτιώθηκαν και με καλάθι της Χριστινάκη (4:52), προσπέρασαν με +11 (45-56), με την Καρλάφτη να «γράφει» το 60-49, στο 2:20. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +13 (52-65), μετά από τρίποντο της Γιακούμπτσοβα (0:15). O Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στην τέταρτη περίοδο, με την Ράμπερ να δίνει «αέρα» 19 πόντων (55-74), στο 7:32, ενώ η Κολλάτου ανέβασε τη διαφορά στο +25 (61-86), 2:39 για το τέλος. Το τελικό 89-64 διαμόρφωσε η Ράμπερ, με δύο βολές (0:24).

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 41-39, 52-65, 64-89

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 13(2), Σουλτάνη 9(1), Κοτζαϊτση, Τρούλη, Σιουμουρέκη 7(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 18(1), Σμιθ 14(3), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπαντόμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 3, Γιακούμπκοβα 7(1), Γουόλφολκ 9(1), Καρλάφτη 9(1), Δίελα, Χριστινάκη 20(1), Κολλάτου 11(1),Τζόνσον 15, Ράμπερ 13, Ντάλα