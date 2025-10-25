Οταν οι Αλβανοί ρωτούνται «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;», περίπου το 55% αυτών απαντά «με μεγάλη δυσκολία» ή «δύσκολα». Αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου μόνο το 17,4% των Ευρωπαίων αισθάνονται φτωχοί (φωτογραφία, επάνω, από την Eurokinissi).

Στην περιοχή των Βαλκανίων, το 34% των Σέρβων, οι μισοί Μαυροβούνιοι και σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας αισθάνονται φτωχοί.

Ξέρετε ποιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχότερους από εμάς(;), ρωτούν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης

Η Eurostat μετρά την υποκειμενική φτώχεια, η οποία αποτελεί ένα νέο πεδίο μελέτης, που δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως ο κίνδυνος να είναι κανείς φτωχός, η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή η διαβίωση σε ένα νοικοκυριό όπου σχεδόν κανείς δεν εργάζεται.

Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά την προσωπική αντίληψη των ανθρώπων για την ικανότητά τους να καλύπτουν τα καθημερινά έξοδα, σε αντίθεση με τη σχετική φτώχεια που μετριέται με βάση το εισόδημα.

Το ερώτημα στο οποίο βασίζεται η έρευνα είναι: «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;»

Σε αντίθεση με τους δείκτες σχετικής φτώχειας – οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια χώρα – ο δείκτης υποκειμενικής φτώχειας μετρά την αντίληψη των ερωτηθέντων για τη δυσκολία στην κάλυψη των καθημερινών εξόδων.

«Οι έλληνες γείτονές μας»

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την υλική κατάσταση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, των εξόδων, των χρεών και των περιουσιακών στοιχείων.

Οι ερωτηθέντες επιλέγουν μια από τις έξι απαντήσεις: Με μεγάλη δυσκολία· Με δυσκολία· Κάποια δυσκολία· Αρκετά εύκολα· Εύκολα· Πολύ εύκολα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, τα νοικοκυριά που απαντούν «με μεγάλη δυσκολία» ή «με δυσκολία» θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υποκειμενική φτώχεια.

Οι Αλβανοί κατατάσσονται δεύτεροι στην Ευρώπη στην κατηγορία της υποκειμενικής φτώχειας. Ξέρετε ποιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχότερους από εμάς; Είναι οι έλληνες γείτονές μας, γράφουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Το 67% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Αλβανία παρουσιάζει μεγάλο χάσμα μεταξύ του επιπέδου της νομισματικής φτώχειας των επίσημων μετρήσεων, το οποίο ήταν περίπου 20% το 2024, και της αντίληψης των κατοίκων ότι είναι φτωχοί, η οποία υπερβαίνει το 50%, με διαφορά άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων.

Η INSTAT (Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας) ανέφερε ότι το 2024, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας στην Αλβανία είναι 19,2%, σημειώνοντας μείωση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, σε σύγκριση με τα επαναξιολογημένα δεδομένα για το 2023. Το όριο κινδύνου φτώχειας για ένα άτομο το 2024 εκτιμάται σε 324.336 Λεκ, σε σύγκριση με 262.325 Λεκ το 2023.

Αντίληψη της φτώχειας

Η αντίληψη της φτώχειας από τους Αλβανούς είναι πιο κοντά στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος περιλαμβάνει το 40,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η INSTAT.

Αυτό σημαίνει ότι το 40,5% του πληθυσμού πληροί τουλάχιστον ένα από αυτά τα τρία κριτήρια:

– Διατρέχει κίνδυνο οικονομικής φτώχειας – το εισόδημα ενός ατόμου είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού μέσου όρου.

– Εχει σοβαρή υλική ή κοινωνική στέρηση – το άτομο δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει οικονομικά σε βασικά έξοδα όπως θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών, αγορά τροφίμων, ρούχων, διακοπές κ.λπ.

– Ζει σε οικογένειες με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας – όταν οι ενήλικες σε μια οικογένεια εργάζονται πολύ λίγο ή καθόλου κατά τη διάρκεια του έτους.

Ενας στους έξι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, παρόλο που μπορεί να μην είναι φτωχός, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες εισοδήματος. Σ

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, για το 2024, το 17,4% του πληθυσμού της ΕΕ ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «δυσκολία» ή «πολύ δυσκολία», κατατάσσοντας τον εαυτό του στην κατηγορία της υποκειμενικής φτώχειας.

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που θεωρούνταν υποκειμενικά φτωχά (66,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,4%) και τη Σλοβακία (28,7%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (και οι δύο στο 7,3%), καθώς και στο Λουξεμβούργο (8,5%).

Το 17,8% των Ιταλών αισθάνονται φτωχοί, σε σύγκριση με το 22% των Ισπανών και των Γάλλων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες αισθάνονται ότι επηρεάζονται κάπως περισσότερο από οικονομικές δυσκολίες (17,8%) από ό,τι οι άνδρες (17,0%). Η υποκειμενική φτώχεια είναι υψηλότερη στους νέους κάτω των 18 ετών (20,6%) και χαμηλότερη σε εκείνους άνω των 65 ετών (14,9%).

Η Eurostat τονίζει ότι η υποκειμενική φτώχεια αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο της «αντικειμενικής» – επειδή μετρά όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλείται από τις τιμές, τα χρέη και το βιοτικό επίπεδο σε μια δεδομένη χώρα.

Σε 16 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό όσων αισθάνονται φτωχοί είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανθρώπων που πραγματικά κινδυνεύουν από φτώχεια, με βάση το εισόδημά τους.