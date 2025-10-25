newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Οταν οι Αλβανοί ρωτούνται «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;», περίπου το 55% αυτών απαντά «με μεγάλη δυσκολία» ή «δύσκολα». Αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου μόνο το 17,4% των Ευρωπαίων αισθάνονται φτωχοί (φωτογραφία, επάνω, από την Eurokinissi).

Στην περιοχή των Βαλκανίων, το 34% των Σέρβων, οι μισοί Μαυροβούνιοι και σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας αισθάνονται φτωχοί.

Ξέρετε ποιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχότερους από εμάς(;), ρωτούν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης

Η Eurostat μετρά την υποκειμενική φτώχεια, η οποία αποτελεί ένα νέο πεδίο μελέτης, που δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως ο κίνδυνος να είναι κανείς φτωχός, η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή η διαβίωση σε ένα νοικοκυριό όπου σχεδόν κανείς δεν εργάζεται.

Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά την προσωπική αντίληψη των ανθρώπων για την ικανότητά τους να καλύπτουν τα καθημερινά έξοδα, σε αντίθεση με τη σχετική φτώχεια που μετριέται με βάση το εισόδημα.

Το ερώτημα στο οποίο βασίζεται η έρευνα είναι: «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;»

Σε αντίθεση με τους δείκτες σχετικής φτώχειας – οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια χώρα – ο δείκτης υποκειμενικής φτώχειας μετρά την αντίληψη των ερωτηθέντων για τη δυσκολία στην κάλυψη των καθημερινών εξόδων.

«Οι έλληνες γείτονές μας»

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την υλική κατάσταση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, των εξόδων, των χρεών και των περιουσιακών στοιχείων.

Οι ερωτηθέντες επιλέγουν μια από τις έξι απαντήσεις: Με μεγάλη δυσκολία· Με δυσκολία· Κάποια δυσκολία· Αρκετά εύκολα· Εύκολα· Πολύ εύκολα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, τα νοικοκυριά που απαντούν «με μεγάλη δυσκολία» ή «με δυσκολία» θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υποκειμενική φτώχεια.

Οι Αλβανοί κατατάσσονται δεύτεροι στην Ευρώπη στην κατηγορία της υποκειμενικής φτώχειας. Ξέρετε ποιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχότερους από εμάς; Είναι οι έλληνες γείτονές μας, γράφουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Το 67% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Αλβανία παρουσιάζει μεγάλο χάσμα μεταξύ του επιπέδου της νομισματικής φτώχειας των επίσημων μετρήσεων, το οποίο ήταν περίπου 20% το 2024, και της αντίληψης των κατοίκων ότι είναι φτωχοί, η οποία υπερβαίνει το 50%, με διαφορά άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων.

Η INSTAT (Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας) ανέφερε ότι το 2024, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας στην Αλβανία είναι 19,2%, σημειώνοντας μείωση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, σε σύγκριση με τα επαναξιολογημένα δεδομένα για το 2023. Το όριο κινδύνου φτώχειας για ένα άτομο το 2024 εκτιμάται σε 324.336 Λεκ, σε σύγκριση με 262.325 Λεκ το 2023.

Αντίληψη της φτώχειας

Η αντίληψη της φτώχειας από τους Αλβανούς είναι πιο κοντά στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος περιλαμβάνει το 40,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η INSTAT.

Αυτό σημαίνει ότι το 40,5% του πληθυσμού πληροί τουλάχιστον ένα από αυτά τα τρία κριτήρια:

– Διατρέχει κίνδυνο οικονομικής φτώχειας – το εισόδημα ενός ατόμου είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού μέσου όρου.

– Εχει σοβαρή υλική ή κοινωνική στέρηση – το άτομο δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει οικονομικά σε βασικά έξοδα όπως θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών, αγορά τροφίμων, ρούχων, διακοπές κ.λπ.

– Ζει σε οικογένειες με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας – όταν οι ενήλικες σε μια οικογένεια εργάζονται πολύ λίγο ή καθόλου κατά τη διάρκεια του έτους.

Ενας στους έξι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, παρόλο που μπορεί να μην είναι φτωχός, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες εισοδήματος. Σ

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, για το 2024, το 17,4% του πληθυσμού της ΕΕ ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «δυσκολία» ή «πολύ δυσκολία», κατατάσσοντας τον εαυτό του στην κατηγορία της υποκειμενικής φτώχειας.

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που θεωρούνταν υποκειμενικά φτωχά (66,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,4%) και τη Σλοβακία (28,7%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (και οι δύο στο 7,3%), καθώς και στο Λουξεμβούργο (8,5%).

Το 17,8% των Ιταλών αισθάνονται φτωχοί, σε σύγκριση με το 22% των Ισπανών και των Γάλλων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες αισθάνονται ότι επηρεάζονται κάπως περισσότερο από οικονομικές δυσκολίες (17,8%) από ό,τι οι άνδρες (17,0%). Η υποκειμενική φτώχεια είναι υψηλότερη στους νέους κάτω των 18 ετών (20,6%) και χαμηλότερη σε εκείνους άνω των 65 ετών (14,9%).

Η Eurostat τονίζει ότι η υποκειμενική φτώχεια αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο της «αντικειμενικής» – επειδή μετρά όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλείται από τις τιμές, τα χρέη και το βιοτικό επίπεδο σε μια δεδομένη χώρα.

Σε 16 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό όσων αισθάνονται φτωχοί είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανθρώπων που πραγματικά κινδυνεύουν από φτώχεια, με βάση το εισόδημά τους.

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
