Συνταγή: Σπιτική ζαμπονοτυρόπιτα

Τα Σαββατοκύριακα ή όταν πάμε διακοπές αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μας σνακ για πρωινό, μαζί με τον καφέ. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή εύκολη για να έχουμε πάντα στη κουζίνα μας.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη συνταγή για σπιτική ζαμπονοτυρόπιτα. Λίγα υλικά, εύκολες κινήσεις και σε περίπου μια ώρα έχουμε ένα πεντανόστιμο σνακ – που εκτός από πρωινό μπορεί να κάνει την εμφάνισή του και στα μεσημεριανά τραπέζια.

Τα υλικά

1 πακέτο φύλλο κρούστας

250 γρ. γκούντα

250 γρ. κασέρι

250 γρ. ζαμπόν

150 γρ. γιαούρτι

150 γρ. γάλα

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 ml ελαιόλαδο

2 κ.σ. καλαμποκάλευρο

4 αυγά

αλάτι

2 κ.σ. σουσάμι

Η διαδικασία

Παίρνουμε το φύλλο κρούστας, το κόβουμε σε λωρίδες και το απλώνουμε το μισό στη βάση ενός ταψιού.

Στη συνέχεια ρίχνουμε πάνω στο φύλλο το ζαμπόν, τα τυριά και τα απλώνουμε για να πάνε παντού.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, το γάλα, το μπέικιν πάουντερ, τα αυγά και ανακατεύουμε καλά με μια κουτάλα.

Όταν το μείγμα είναι έτοιμο το ρίχνουμε στο ταψί, πάνω από το ζαμπόν και τα τυριά. Καλύπτουμε μετά με το υπόλοιπο φύλλο κρούστας που έχουμε και «πασπαλίζουμε» με το σουσάμι.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά