Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη των διαχειριστών και το κλείσιμο της ομάδας «Alarm Moto» στο Viber με περισσότερα από 170.000 μέλη μόνο στην Αττική, ο θόρυβος στην ελληνική κοινότητα των social media συνεχίζεται.

Τα χιλιάδες μέλη που ενημέρωναν και ενημερώνονταν καθημερινά όλο το 24ωρο για τα σημεία που η Τροχαία κάνει ελέγχους στην Αττική, αναζητούν νέα στέγη και ήδη κυκλοφορούν φήμες και πληροφορίες ότι ήδη νέες ομάδες σε διαδικτυακές εφαρμογές συγκροτούνται συνεχίζοντας αυτό που σταμάτησε στο «Alarm Moto».

Έπεσαν στην παγίδα της επιτυχίας τους

Η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται να πλήρωσε ουσιαστικά την …επιτυχία της. Η δημοφιλία της στον κόσμο των social media και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων χτύπησε κόκκινο ενεργοποιώντας τα «ραντάρ» των Αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο in τους τελευταίους μήνες «η κατάσταση είχε ξεφύγει όταν έφτασαν κάθε μέρα να εγγράφονται σε αυτές τις ομάδες 5.000 νέοι χρήστες. Οι πληροφορίες που διακινούνταν στη συγκεκριμένη ομάδα είχαν γίνει καταιγιστικές. Ουσιαστικά δύσκολα θα μπορούσε να τις παρακολουθήσει κάποιος σε συνεχή ροή».

Αστυνομικοί μέλη της ομάδας

Αυτό που φαίνεται να χτύπησε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ είναι ότι «είχαν φτάσει στο σημείο να αναφέρουν όλες τις δραστηριότητες της Αστυνομίας και όχι μόνο τα μπλόκα της Τροχαία. Ανέφεραν πότε έβλεπαν ένα απλό περιπολικό, μια ομάδα ΟΠΚΕ, ομάδες ΔΙΑΣ, ελέγχους άλλου είδους, τα πάντα».

Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης ομάδας είχε μπει από καιρό στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην viber ομάδα είχαν παρεισφρήσει και αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τους διαλόγους και τα ποσταρίσματα που έκαναν τα χιλιάδες μέλη».

Τα σχέδια για νέα πλατφόρμα

Την ίδια ώρα οι διαχειριστές είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν την επόμενη φάση από αυτό που ξεκίνησαν στο Viber. Μάλιστα λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους είχαν προαναγγείλει ότι θα ανακοίνωναν τη νέα εφαρμογή στην οποία θα μεταφερόταν η ομάδα τους.

Βασικό κίνητρο για τη μετάβαση στη νέα εφαρμογή εικάζεται ότι ήταν η εμπορική εκμετάλλευση της πολυπληθούς κοινότητας που είχαν χτίσει. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα καλούσαν τα μέλη τους στο Viber να εγγραφούν και στη σελίδα τους στο Instagram όπου έδιναν κίνητρο για την εγγραφή προσφορές για την αγορά ειδών αυτοκινήτου.

Βέβαια δεν αποκλείεται και είναι πολύ πιθανό, να είχαν αντιληφθεί τους τελευταίους μήνες πως είχαν μπει στο «μάτι» της Αστυνομίας και αναζητούσαν μια πιο ασφαλή διαδικτυακή στέγη από το Viber.

«Πριν κλείσουν οι ομάδες στο Viber είχαν ήδη προαναγγείλει τη μεταφορά τους αλλού, όμως το signal, για παράδειγμα που ανέφεραν, είναι πλατφόρμα που δεν μπορεί να σηκώσει τόσες χιλιάδες άτομα, ενδεχομένως ούτε και το telegram» αναφέρει αστυνομική πηγή στο in.

Οι κατηγορίες στους δύο διαχειριστές

Τα δύο άτομα που συνελήφθησαν, ο «Pit» 29 ετών κάτοικος Ζωγράφου και ο «Saint» 55 ετών κάτοικος Βύρωνα, εμφανίζονταν ως οι δύο διαχειριστές της ομάδας στο Viber.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για παράβαση διατάξεων των άρθρων 184 παρ. 1 Π.Κ. «Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια» και 290 παρ. 1 περ. δ΄, υποπερ. αα΄, ββ΄ Π.Κ. «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από τις οποίες μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο».

Όπως σημειώνει στο in ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που υπηρετεί στην Τροχαία «το γεγονός ότι οι διαχειριστές κατηγορήθηκαν για παρακώλυση αστυνομικού έργου, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη δημιουργία νέων τέτοιων ομάδων αλλά και στην είσοδο χρηστών στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Να γνωρίζουν δηλαδή όλοι ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, «ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προς την Υπηρεσία μας, για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, αναφορικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων (Viber), με ονομασία “Alarm Moto..!!”, που είχε ως σκοπό την άμεση, μαζική και αμφίδρομη ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ανά την επικράτεια.

Επιπρόσθετα, κατά το χρόνο διενέργειας της προκαταρκτικής εξέτασης, περιήλθε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και πλήθος καταγγελλομένων από πολίτες, σχετικά με τη συνεχιζόμενη και αδιάλειπτη δράση της εν λόγω διαδικτυακής κοινότητας.

Από τη σταχυολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, που περιλαμβάνει τόσο καταγγελίες πολιτών, όσο και σχετικές διαπιστώσεις υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε πως η λειτουργία της επίμαχης κοινότητας συνιστά σοβαρότατη παρεμπόδιση και υπονόμευση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας στους κρίσιμους τομείς τόσο της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης και καταστολής τροχαίων ατυχημάτων, όσο και της γενικότερης αστυνόμευσης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Η δράση της ομάδας

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως οι δημοσιεύσεις των μελών της κοινότητας δεν περιορίζονταν στη δημοσιοποίηση των σημείων διενέργειας ελέγχων των υπηρεσιών της τροχαίας (π.χ αλκοτέστ, έλεγχος ταχύτητας με χρήση ραντάρ, έλεγχος χρήσης προστατευτικού κράνους κ.λ.π), αλλά περιλάμβαναν ανακοινώσεις που αφορούσαν το σύνολο των υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (π.χ. Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., Ομάδα Ζ’, οχήματα της Δ/νσης Άμεσης Δράσης, Μικτά Συνεργεία Ελέγχων κ.α), καθιστώντας τη συγκεκριμένη κοινότητα σημαντική πηγή πληροφόρησης, τόσο για επίδοξους παραβάτες του Κ.Ο.Κ., όσο και για παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, προς διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, αλληλογραφία με την αλλοδαπή εταιρεία-πάροχο της εφαρμογής μηνυμάτων, αλληλογραφία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, αξιοποίηση των δεδομένων που χορηγήθηκαν, καθώς και περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, που είχαν ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των ανωτέρω συλληφθέντων ως υπερδιαχειριστή (Super Admin) και διαχειριστή (Admin) αντίστοιχα, της επίμαχης κοινότητας.

Η έφοδος στα σπίτια

Κατόπιν των ανωτέρω, για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και προκειμένου να τερματισθεί η δράση της εν λόγω διαδικτυακής κοινότητας, πρωινές ώρες σήμερα, 14/10/2025, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι ανωτέρω, εντός των ορίων του αυτοφώρου, ένεκα της συνεχιζόμενης και αδιάλειπτης δραστηριότητας της κοινότητας. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες αυτών, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα, στα οποία λειτουργούσαν, όπως διαπιστώθηκε, οι τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της επίμαχης κοινότητας.

Πλέον των ανωτέρω, από περαιτέρω αστυνομική προανάκριση προέκυψε πως ο (α) συλληφθείς, πλην της επίμαχης κοινότητας, διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής (Super Admin), δύο επιπλέον κοινότητες με ονομασία “Alarm Moto..!! Κρήτη”, η οποία αριθμεί περί τα 25.000 μέλη, και «Alarm Moto ..!!Θεσσαλονίκη”, η οποία αριθμεί περί τα 3.000 μέλη, που είχαν τον ίδιο σκοπό, αλλά περιορίζονταν γεωγραφικά στις περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα».