Παρελθόν από τον Άρη Betsson ο Καράισιτς

Ο Μπόγκνταν Καράισιτς αποτελεί παρελθόν από τον Άρη Betsson.

Τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας, με τέσσερις συνεχόμενες ήττες και τελευταία αυτή από τη Μανρέσα στο Eurocup, οδήγησαν στην απόφαση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ για λύση της συνεργασίας με τον 41χρονο.

Υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού, ο Άρης μέτρησε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan GBL και δύο νίκες σε τέσσερα παιχνίδια στο Eurocup.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.