Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος βιώνει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών συγκρούσεων από το 1946, δημιουργώντας πρωτοφανείς κινδύνους για τις γυναίκες και τα κορίτσια, σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού ΟΗΕ-Γυναίκες (UN Women). Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (2025) αποκαλύπτει ότι 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από εμπόλεμενες ζώνες — το υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1990.

Τα στοιχεία είναι δραματικά: οι απώλειες αμάχων μεταξύ γυναικών και παιδιών έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια, ενώ η σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις αυξήθηκε κατά 87%.

Η υπόσχεση της ειρήνης καταρρέει

Η έκθεση δημοσιεύεται με αφορμή την 25η επέτειο του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είχε δεσμεύσει τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή και προστασία των γυναικών σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας.

Ωστόσο, δύο δεκαετίες προόδου φαίνεται να διαλύονται υπό το βάρος των νέων πολέμων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια σκοτώνονται σε αριθμούς ρεκόρ, αποκλείονται από τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και μένουν απροστάτευτες καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται. Δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις — χρειάζονται δύναμη, προστασία και ισότιμη συμμετοχή», δήλωσε η Σίμα Μπαχούς, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΗΕ-Γυναίκες.

Αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις

Παρά την αποδεδειγμένη συμβολή των γυναικών στην διατήρηση της ειρήνης, η αντιπροσώπευσή τους παραμένει ελάχιστη, σημειώνει ο ιστότοπος του ΟΗΕ-Γυναίκες.

Το 2024, εννέα στις δέκα ειρηνευτικές διαδικασίες δεν περιλάμβαναν καμία γυναίκα διαπραγματεύτρια, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις 7% των διαπραγματευτών και 14% των μεσολαβητών παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι γυναικείες οργανώσεις σε εμπόλεμες ζώνες έλαβαν μόλις 0,4% της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πολλές από αυτές τις οργανώσεις πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κλεισίματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν έναν κόσμο που επιλέγει να επενδύει στον πόλεμο αντί στην ειρήνη και που εξακολουθεί να αποκλείει τις γυναίκες από τη διαμόρφωση λύσεων», τόνισε η Μπαχούς.

Η ανάγκη για «επανάσταση δεδομένων»

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η απουσία δεδομένων με ανάλυση κατά φύλο καθιστά τις εμπειρίες των γυναικών στις εμπόλεμες περιοχές αόρατες και ακαταχώριστες.

Η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων θεωρείται απαραίτητη για τη λογοδοσία και για τη συμμετοχή των γυναικών στον σχεδιασμό πολιτικών λύσεων.

Ο ΟΗΕ-Γυναίκες καλεί για συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα:

Επίλυση συγκρούσεων με συμπεριληπτικές πολιτικές διαδικασίες

Περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία μεταρρυθμίσεων ασφάλειας και ανασυγκρότησης

Πλήρη λογοδοσία για παραβιάσεις, με πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποζημιώσεις για τα θύματα

Για έναν κόσμο ίσο για όλες

Ο ΟΗΕ-Γυναίκες υπενθυμίζει ότι η αποστολή του είναι να προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

«Η ισότητα των φύλων δεν είναι απλώς αυτό που κάνουμε. Είναι αυτό που είμαστε», σημειώνει ο οργανισμός.

*Με πληροφορίες από: UN Women, Κεντρική Φωτογραφία: Παλαιστίνιες γυναίκες περιμένουν έξω από το μαιευτήριο του νοσοκομείου Νάσερ, όπου η Παλαιστίνια Ιμάν Αμπντέλ Χαλίμ Αμπού Μουτλάκ έφερε στον κόσμο τα δίδυμα αγόρια της, τον Ουντάι και τον Χάμζα Αμπού Οντά, τον Νοέμβριο του 2023, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, Πηγή: REUTERS/Ramadan