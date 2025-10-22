magazin
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 07:45
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Ο κόσμος βιώνει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών συγκρούσεων από το 1946, δημιουργώντας πρωτοφανείς κινδύνους για τις γυναίκες και τα κορίτσια, σύμφωνα με τον  ιστότοπο του οργανισμού ΟΗΕ-Γυναίκες (UN Women). Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (2025) αποκαλύπτει ότι 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από εμπόλεμενες ζώνες — το υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1990.

Τα στοιχεία είναι δραματικά: οι απώλειες αμάχων μεταξύ γυναικών και παιδιών έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια, ενώ η σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις αυξήθηκε κατά 87%.

Η πρόεδρος της Ναμίμπια, Νετούμπο Νάντι-Ννταϊτβά, μιλά κατά τη διάρκεια συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την τριακοστή επέτειο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Φωτογραφία: REUTERS/Eduardo Munoz

Η υπόσχεση της ειρήνης καταρρέει

Η έκθεση δημοσιεύεται με αφορμή την 25η επέτειο του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είχε δεσμεύσει τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή και προστασία των γυναικών σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας.

Ωστόσο, δύο δεκαετίες προόδου φαίνεται να διαλύονται υπό το βάρος των νέων πολέμων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια σκοτώνονται σε αριθμούς ρεκόρ, αποκλείονται από τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και μένουν απροστάτευτες καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται. Δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις — χρειάζονται δύναμη, προστασία και ισότιμη συμμετοχή», δήλωσε η Σίμα Μπαχούς, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΗΕ-Γυναίκες.

Αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις

Παρά την αποδεδειγμένη συμβολή των γυναικών στην διατήρηση της ειρήνης, η αντιπροσώπευσή τους παραμένει ελάχιστη, σημειώνει ο ιστότοπος του ΟΗΕ-Γυναίκες.

Το 2024, εννέα στις δέκα ειρηνευτικές διαδικασίες δεν περιλάμβαναν καμία γυναίκα διαπραγματεύτρια, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις 7% των διαπραγματευτών και 14% των μεσολαβητών παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι γυναικείες οργανώσεις σε εμπόλεμες ζώνες έλαβαν μόλις 0,4% της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πολλές από αυτές τις οργανώσεις πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κλεισίματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν έναν κόσμο που επιλέγει να επενδύει στον πόλεμο αντί στην ειρήνη και που εξακολουθεί να αποκλείει τις γυναίκες από τη διαμόρφωση λύσεων», τόνισε η Μπαχούς.

Η ανάγκη για «επανάσταση δεδομένων»

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η απουσία δεδομένων με ανάλυση κατά φύλο καθιστά τις εμπειρίες των γυναικών στις εμπόλεμες περιοχές αόρατες και ακαταχώριστες.

Η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων θεωρείται απαραίτητη για τη λογοδοσία και για τη συμμετοχή των γυναικών στον σχεδιασμό πολιτικών λύσεων.

Ο ΟΗΕ-Γυναίκες καλεί για συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα:

  • Επίλυση συγκρούσεων με συμπεριληπτικές πολιτικές διαδικασίες
  • Περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία μεταρρυθμίσεων ασφάλειας και ανασυγκρότησης
  • Πλήρη λογοδοσία για παραβιάσεις, με πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποζημιώσεις για τα θύματα

Για έναν κόσμο ίσο για όλες

Ο ΟΗΕ-Γυναίκες υπενθυμίζει ότι η αποστολή του είναι να προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

«Η ισότητα των φύλων δεν είναι απλώς αυτό που κάνουμε. Είναι αυτό που είμαστε», σημειώνει ο οργανισμός.

*Με πληροφορίες από: UN Women, Κεντρική Φωτογραφία: Παλαιστίνιες γυναίκες περιμένουν έξω από το μαιευτήριο του νοσοκομείου Νάσερ, όπου η Παλαιστίνια Ιμάν Αμπντέλ Χαλίμ Αμπού Μουτλάκ έφερε στον κόσμο τα δίδυμα αγόρια της, τον Ουντάι και τον Χάμζα Αμπού Οντά, τον Νοέμβριο του 2023, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, Πηγή: REUTERS/Ramadan

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Fraud Becomes a Daily Reality in Greece
English edition 22.10.25

Fraud Becomes a Daily Reality in Greece

Telephone scams remain the most common form of fraud, with organized networks posing as relatives, doctors, utility employees, accountants, bankers, or even police officers.

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι
Ποδόσφαιρο 22.10.25

La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Αναδίπλωση από την Primera Divisio μετά τις έντονες αντιδράσεις κι έτσι το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της πρώτης και όχι στο μακρινό Μαϊάμι.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Το «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από την ψηφοφορία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
