Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
The Good Life 22 Οκτωβρίου 2025 | 11:30

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Από τον Λίαμ «Παππού» Γκάλαχερ, τη Σάντι Φροστ, την Κάρεν Μπρέιντι του The Apprentice έως τη Τζες στη δημοφιλή σειρά Riot Women του BBC, υπάρχει μια νέα γενιά παππούδων και γιαγιάδων στο προσκήνιο που είναι διαπιστευμένα μέλη της Generation X. Και είναι σαφές ότι δεν είναι σαν τις γιαγιάδες ντυμένες με μπεζ ρούχα και τους παππούδες που καπνίζουν πίπα του παρελθόντος.

Ένα λαμπρό, φωτεινό, δροσερό σύμβολο κοινωνικού κύρους

«Ως μέλος της τελευταίας γενιάς των baby boomers, γεννήθηκα τουλάχιστον μια δεκαετία πριν από την Γενιά Χ, όπως ο Γκάλαχερ και η Φροστ, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου μέλος της νέας γενιάς των ηλικιωμένων» γράφει η Louise Chunn στον Independent και συνεχίζει: «Το πρώτο μου εγγόνι γεννήθηκε όταν ήμουν 63 ετών, που είναι η μέση ηλικία των νέων παππούδων και γιαγιάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν ανησύχησα ούτε για ένα λεπτό ότι το να γίνω γιαγιά με “γέρασε”.

»Τον περασμένο μήνα, πήγα στο Roundhouse στο Λονδίνο για να δω τους εξαιρετικούς indie rockers The Beths – και έπινα τζιν τόνικ, χοροπηδώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας της support μπάντας και της κύριας μπάντας. Το δερμάτινο μπουφάν μου ήταν ασημί από το Jigsaw, αλλά κατά τα άλλα νόμιζα ότι φαινόμουν αρκετά αδιάφορη ανάμεσα σε ένα πλήθος εικοσάρηδων και τριαντάρηδων.

»Είναι υπέροχο να φτάνω σε αυτό το σημείο της ζωής μου, και είμαι ευτυχής που το να είσαι παππούς ή γιαγιά έχει πάψει να σημαίνει αυξανόμενη ασημαντότητα – τουλάχιστον ημι-συνταξιοδότηση, πιθανώς παρακμή – και έχει μετατραπεί σε ένα λαμπρό, φωτεινό, δροσερό σύμβολο κοινωνικού κύρους που, αν έχει αλλάξει τη ζωή μου, την έχει κάνει μόνο καλύτερη».

«Πώς θα δεχτούν την παππουδοσύνη και γιαγιαδοσύνη οι άνθρωποι της γενιάς Χ, όπως ο Γκάλαχερ και η Φροστ, οι οποίοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τη δεκαετία του 1990»

Βαθιά στη μέση ηλικία κλάμπερ

«Είμαι περίεργη να δω πώς θα δεχτούν την παππουδοσύνη και γιαγιαδοσύνη οι άνθρωποι της γενιάς Χ, όπως ο Γκάλαχερ και η Φροστ, οι οποίοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τη δεκαετία του 1990 – την οποία πολλοί από τους συνομήλικούς τους πέρασαν σε πάρτι, παίρνοντας έκσταση, πίνοντας υπερβολικά και ζώντας με πάθος» συμπληρώνει η Louise Chunn στον Independent.

«Αυτή η γενιά δεν εισέρχεται στη μέση ηλικία με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν οι συνταξιούχοι της γενιάς του Boom. Η αύξηση των συνδρομών σε γυμναστήρια, των μαραθωνίων και των προκλήσεων φυσικής κατάστασης έχει οδηγηθεί από αυτούς.

»Δεν είναι ότι εγκαταλείπουν εύκολα τον ηδονισμό. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ δείχνει ότι οι clubbers στην ηλικία των σαράντα και πενήντα ετών αποτελούν σημαντικό μέρος της underground κουλτούρας των club της πόλης. Μερικές φορές, η πλειοψηφία των παρευρισκόμενων είναι σαν τον Λίαμ: βαθιά στη μέση ηλικία, με παιδιά που είναι σε καλό δρόμο να αποκτήσουν τα δικά τους παιδιά».

Καθόλου οικογένεια

Μεταξύ των γυναικών, αυτή η δημογραφική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή πολλών λιστών «tweakment», ενώ η τρέχουσα ετάση για την ορμονοθεραπεία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες που γεννήθηκαν μετά το 1964. Δεν θέλουν να φτάσουν στην εμμηνόπαυση τόσο στην εμφάνιση όσο και στην αίσθηση ότι έχουν περάσει τα καλύτερά τους.

Κάποιοι πιστεύουν ότι ο λόγος για τον οποίο τα μέλη αυτής της γενιάς έχουν φτάσει σε ορόσημα της ενήλικης ζωής αργότερα από τους προκατόχους τους είναι ότι είχαν ως προτεραιότητα να ζήσουν μια καλή ζωή.

Συχνά δεν έχουν κάνει τόσα παιδιά όσο οι προηγούμενες γενιές – και αν έχουν κάνει, το έκαναν αργότερα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον μία στις τέσσερις γυναίκες της Γενιάς Χ δεν έχει κάνει καθόλου οικογένεια – κάτι που μπορεί να σημαίνει όχι μόνο ότι είναι πιο σπάνιο να γίνεις παππούς ή γιαγιά στις ομάδες φίλων της Γενιάς Χ, αλλά και ότι η επίδραση της «παππουδοσύνης και γιαγιαδοσύνης» στη ζωή αυτής της γενιάς είναι κάπως διαφορετική.

O Eminem ανακοίνωσε ότι θα γίνει παππούς

Ένα άβολο εξάρτημα;

Οι άνθρωποι της Γενιάς Χ είναι αρκετά ειλικρινείς σχετικά με τη δυσκολία οργάνωσης της φροντίδας των παιδιών για να μπορούν να εργάζονται. Και τα παιδιά τους συχνά κρατούνται πιο κοντά, απολαμβάνοντας τα ίδια πράγματα με τους γονείς τους, είτε σε ό,τι αφορά τη μόδα, είτε τη μουσική, είτε τα τηλεοπτικά προγράμματα.

Καθώς αυτά τα παιδιά έχουν τις δικές τους οικογένειες, θα αλλάξει ξανά η δυναμική; Και αν άντρες όπως ο Γκάλαχερ παραμείνουν προσκολλημένοι στην γκαρνταρόμπα της εποχής της Britpop, θα είναι ο ρόλος του «παππού» ένα άβολο εξάρτημα;

Όλα αυτά είναι μέρος του συνεχούς κύκλου της ζωής. Το να γερνάμε έχει τα μειονεκτήματά του, όπως η μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστήσουμε, να αρρωστήσουν και να πεθάνουν οι γονείς μας, να μειωθεί η ενέργειά μας, να εξασθενήσει η γοητεία μας.

«Τα εγγόνια, τόσο φρέσκα, νέα, αστεία και περιπετειώδη, μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο με νέα μάτια. Η ίδια η ύπαρξή τους μπορεί να κάνει την πιο κυνική καρδιά της Γενιάς Χ να μαλακώσει και να γεμίσει αγάπη» καταλήγει η Louise Chunn στον Independent.

*Με στοιχεία από independent.co.uk

