Πώς το περιοδικό Face αιχμαλώτισε το πνεύμα της γενιάς X – Το «αλμανάκ του cool»

Μπορεί ένα περιοδικό όχι μόνο να αντικατοπτρίζει την κουλτούρα, αλλά ακόμη και να την επηρεάζει και να προβλέπει την πορεία της; Έτσι υποστηρίζει ο Paul Gorman συγγραφέας του The Story of The Face, ενός βιβλίου του 2017, που αφηγείται την ιστορία της βρετανικής έντυπης έκδοσης για τη μουσική και το στυλ των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

To Face ήταν γνωστό ως «βίβλος του στυλ» και «αλμανάκ του cool» και ξεκίνησε με ελάχιστα χρήματα από τον ανεξάρτητο εκδότη Nick Logan τον Μάιο του 1980.

Για τις επόμενες δύο δεκαετίες, το πρωτοποριακό μηνιαίο περιοδικό χάραξε ένα μονοπάτι οπτικής καινοτομίας και καθαρής ενέργειας, συνδυάζοντας ευρηματική φωτογραφία και σχεδιασμό με έξυπνη γραφή και σκληρό χιούμορ.

H Face εποχή

Στο βιβλίο του, ο Paul Gorman γράφει ότι η έκδοση είχε βαθιά επίδραση στην «οπτική κουλτούρα, από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τη μόδα, τον κινηματογράφο και τα γραφικά μέχρι τους εσωτερικούς χώρους, καθώς και τη φωτογραφία, το λιανικό εμπόριο και το στυλ του δρόμου».

Είναι αλήθεια ότι η πρώιμη νεο-κονστρουκτιβιστική τυπογραφία του περιοδικού και τα ακραία γραφικά αντιγράφηκαν από τις διαφημιστικές εταιρείες, και η Levi’s χρησιμοποίησε το πιο διάσημο μοντέλο της Face εποχής, τον Nick Kamen, για μια τηλεοπτική διαφήμιση (με άλμα 800% στις πωλήσεις).

Μια σχεδόν φυλετική σύνδεση

Αν και είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς τώρα, το 1980 δεν υπήρχε απλά κανένα άλλο μέσο εκτός από τον μουσικό Τύπο που να αντικατοπτρίζει τι συνέβαινε στη νεανική κουλτούρα.

Και φυσικά ούτε και το διαδίκτυο, το οποίο ήταν σε beta φάση. Λόγω της ευρείας διανομής του The Face, προσέλκυσε αναγνώστες και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μοιράζονταν μια σχεδόν φυλετική σύνδεση ότι εδώ, επιτέλους, υπήρχε μια έκδοση που τους «έπιανε», που τους αφορούσε 100%.

Βοήθησε στη δημιουργία και άλλων εκδόσεων, μεταξύ των οποίων τα περιοδικά iD και Blitz, το αμερικανικό περιοδικό Details και αργότερα πολλά άλλα.

Οι ιδέες προέκυπταν πάντα από το μηδέν, γεγονός που έδινε στο The Face μια ασυνήθιστα αυθεντική αίσθηση για την εποχή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maxwell Logan and Nick Logan (@the____archive)

Άμεση ανταπόκριση

To Face σύστησε στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο τις πιο ζωντανές υποκουλτούρες του δρόμου. Μεταξύ αυτών ήταν η πολιτικά σκεπτόμενη, πολυφυλετική 2-Tone ska σκηνή των αρχών της δεκαετίας του ’80, οι επιδεικτικοί, ρευστοί ως προς το φύλο New Romantics και η ισότιμη, εκρηκτική rave σκηνή.

Οι ιδέες προέκυπταν πάντα από το μηδέν, γεγονός που έδινε στο The Face μια ασυνήθιστα αυθεντική αίσθηση για την εποχή.

Και παρά το γεγονός ότι κατά την πρώτη δεκαετία του παρήχθη σε ένα αναλογικό στοιχειοθέτη και σε τυπογραφικά μηχανήματα, το περιοδικό είχε ασυνήθιστα γρήγορο κύκλο εργασιών, γεγονός που του προσέδιδε μια ευελιξία που έλειπε από άλλα περιοδικά.

Τώρα, στην ψηφιακή εποχή, φυσικά αυτή η αίσθηση της γρήγορης ανταπόκρισης και της αμεσότητας είναι φυσιολογική, τότε δεν ήταν.

Υπήρχε επίσης σοβαρή δημοσιογραφία, διερευνώντας κοινωνικά ζητήματα γύρω από τον σκληρό Θατσερισμό, τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου για την ποινική δικαιοσύνη και την άνοδο των νεοναζιστικών ομάδων στην Ευρώπη, για παράδειγμα

Αισθητική της λεπίδας και υψηλή δημοσιογραφία

Πολλές αξιόλογες προσωπικότητες έκαναν την εμφάνισή τους εκεί – από τους δημιουργικούς διευθυντές Phil Bicker, Neville Brody και Robin Derrick μέχρι φωτογράφους όπως ο Nick Knight, ο Juergen Teller και η Corinne Day.

Υπήρχε επίσης σοβαρή δημοσιογραφία, διερευνώντας κοινωνικά ζητήματα γύρω από τον σκληρό Θατσερισμό, τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου για την ποινική δικαιοσύνη και την άνοδο των νεοναζιστικών ομάδων στην Ευρώπη, για παράδειγμα.

Το περιοδικό κέρδισε ακόμη και ένα βραβείο μέσων ενημέρωσης της Διεθνούς Αμνηστίας για ένα αφιέρωμα του Gavin Hills σχετικά με τα παιδιά-στρατιώτες στη Σομαλία. Μεγάλοι συγγραφείς όπως η Julie Burchill συνέβαλαν επίσης.

Προοδευτικό όραμα και δροσερή αύρα

Ποιο ήταν λοιπόν το κλειδί της επιτυχίας του The Face; «Δεν έκανα ποτέ σύσκεψη στρατηγικής», λέει ο ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού, Nick Logan, σε μια συζήτηση που διοργάνωσε το MagCulture.

«Ήταν θέμα ακεραιότητας. Ήθελα να καθιερώσω κάτι γύρω από τη μουσική και στη συνέχεια να το διευρύνω, αλλά δεν είχα ιδέα πού θα πήγαινε, ήταν ανοιχτό. Το μόνο σχέδιό μου ήταν να βρω τα καλύτερα ταλέντα και να δημιουργήσω εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Πίστευα ότι αν το χτίσεις θα έρθουν».

Παρόλο που το The Face διοικείτο από μια χούφτα ανθρώπους και με χαμηλό μισθό, λίγο μετά την κυκλοφορία του, το φλέρταραν οι μεγαλύτερες εταιρείες μόδας στον κόσμο, οι οποίες επιθυμούσαν να συνδεθούν με τη δροσερή αύρα του περιοδικού.

Η πρώην συντάκτρια μόδας του Face, Kathryn Flett, θυμάται ότι επισκέφθηκε το Παρίσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας, κοιμήθηκε στο πάτωμα ενός φίλου της και έμεινε έκπληκτη όταν της δόθηκε μια θέση στην πρώτη σειρά στην επίδειξη του Jean-Paul Gaultier, επειδή το Face ήταν το αγαπημένο περιοδικό του σχεδιαστή.

Παρακολούθησε την επίδειξη καθισμένη ανάμεσα στην Catherine Deneuve και την Anna Wintour. «Ήταν κορυφαία στιγμή».

Δίκαιος κόσμος και παντελόνι Comme des Garcons

Κάποιοι χλεύασαν το περιοδικό ως στυλ πάνω από την ουσία. Ο βρετανός κοινωνιολόγος Dick Hebdige το κατηγόρησε για ελιτισμό και το περιέγραψε ως «την ενσάρκωση της επιχειρηματικής θατσερικής ορμής», κατηγορώντας το ότι είναι «υπερ-συμμορφιστικό… [Έχει] ισοπεδώσει τα πάντα στον γυαλιστερό κόσμο της εικόνας και παρουσίασε το στυλ του ως περιεχόμενο».

Πήρε, άραγε, ο Logan κατάκαρδα αυτές τις επικρίσεις; «Όχι πραγματικά, απλά συνεχίσαμε… υπήρχε μια δυναμική σε αυτό. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσες να ψηφίσεις για έναν δικαιότερο κόσμο και να εξακολουθείς να θέλεις ένα παντελόνι Comme des Garcons».

Ήταν αναμφισβήτητα το πρώτο «τυφλό ως προς το φύλο» και πολυφυλετικό περιοδικό, που δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε άνδρες ή γυναίκες, μαύρους ή λευκούς, ούτε σε κάποιον συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό

Η ποικιλόμορφη, πολυφυλετική αισθητική της κολεκτίβας Buffalo

Ο Paul Gorman υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα το περιοδικό ευδοκιμούσε από την «αντιπολιτευτική» του ιδιότητα.

Γράφει στο The Story of The Face: «Με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια, η ύπαρξη της έκδοσης [του Logan] – γεμάτη φιλελεύθερες στάσεις όσον αφορά το υπόβαθρο, τη διαφορετικότητα, την ελευθερία έκφρασης, το φύλο, τη φυλή, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την ανεκτικότητα και τη νεολαία – καλύφθηκε από την κυριαρχία του Συντηρητικού Κόμματος στην πιο δεξιά του πτέρυγα».

Κοιτάζοντας πίσω, το όραμα που παρουσίαζε το περιοδικό ήταν σίγουρα προοδευτικό. Η ποικιλόμορφη, πολυφυλετική αισθητική του Buffalo, μιας άτυπης κολεκτίβας στυλ, περιελάμβανε τους Ray Petri, Judy Blame και Mitzi Lorenz, τα μοντέλα Nick και Barry Kamen, τους φωτογράφους Jamie Morgan και τους αδελφούς Lebon Mark και James.

Το Buffalo έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την προνοητική ευαισθησία και αποτέλεσε κυρίαρχη δύναμη στη χρυσή εποχή του περιοδικού στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

«Tο νέο, funky πρόσωπο της Βρετανίας»

Στη συνέχεια, υπήρχαν οι πρωτοπόροι, αδέσποτοι μουσικοί και άλλα ταλέντα που το περιοδικό υποστήριζε στην αρχή της καριέρας τους, από τον Jazzie B των Soul II Soul το 1989, που περιγράφηκε ως «το νέο, funky πρόσωπο της Βρετανίας», μέχρι την underground σκηνή των sound-system στο Μπρίστολ που γέννησε τους Massive Attack, τον Tricky και την trip-hop σκηνή.

Η Neneh Cherry, η Grace Jones, η Missy Elliott, η Madonna, η Naomi Campbell («British, loud and proud»), η Bjork και η Courtney Love, ήταν μεταξύ των πρωτοποριακών γυναικών καλλιτεχνών που εξυμνήθηκαν από το περιοδικό, πολλές από αυτές πολύ νωρίς στην καριέρα τους.

Όταν η rave σκηνή σάρωσε τη Βρετανία, ξεπερνώντας ταξικά, φυλετικά και περιφερειακά χάσματα με μια αισιόδοξη, ιδεαλιστική αίσθηση συντροφικότητας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maxwell Logan and Nick Logan (@the____archive)

«Σε αυτούς τους ανθρώπους που χορεύουν στα χωράφια»

Ο Gorman επισημαίνει επίσης ότι το The Face ήταν πάντα «περιεκτικό», ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, που θεωρείται ευρέως ως η δεύτερη ακμή του περιοδικού, όταν η rave σκηνή σάρωσε τη Βρετανία, ξεπερνώντας ταξικά, φυλετικά και περιφερειακά χάσματα με μια αισιόδοξη, ιδεαλιστική αίσθηση συντροφικότητας.

Εκείνη την εποχή εκδότης ήταν η γεννημένη στο Μπέρμιγχαμ Sheryl Garrett. Όπως το θέτει ο Gorman: «Το Λονδίνο δεν κυριαρχούσε πλέον. Σημαντικές ήταν οι μουσικές σκηνές στο Μπρίστολ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και αλλού. Το Face αντανακλούσε όλη την κουλτούρα».

Ο Nick Logan συμφωνεί: «Δεν είχε ποτέ να κάνει με τον ελιτισμό», λέει. «Περιοδικά όπως το [αμερικανικό] Interview ήταν σαν περιοδικά της ενορίας. Ήθελα να βρίσκομαι παντού, γι’ αυτό και εκδώσαμε 75.000 τεύχη. Και εκείνη την εποχή, στην αρχή της rave σκηνής, θυμάμαι να λέω, ‘ας το στοχεύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που χορεύουν στα χωράφια’».

Η έκδοση-ορόσημο με τίτλο «Third Summer of Love» και η Kate Moss

Ο Phil Bicker, ο οποίος ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής εκείνη την εποχή, έκανε πολλά για να προωθήσει το περιοδικό σε αυτή τη δεύτερη χρυσή εποχή, φέρνοντας μια σειρά από νέους φωτογράφους και στιλίστες, πολλοί από τους οποίους έφτασαν στην παγκόσμια αναγνώριση και εμπορική επιτυχία, μεταξύ των οποίων οι Juergen Teller, Venetia Scott, Corinne Day, Melanie Ward, Stephane Sednaoui, Glen Luchford, Julian Broad, Kevin Davies, Nigel Shafran, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς.

Τους στιλίστες Karl Templer και Derrick Procope έφερε ο γιος του Logan, ο Christian, ο οποίος επίσης εργαζόταν εκεί.

Ο Bicker αποδίδει μεγάλο μέρος των ευθυνών στον Logan για την τέλεια συγχρονισμένη, έκδοση-ορόσημο με τίτλο «Third Summer of Love».

Στην ομιλία του στο MagCulture είπε: «Όταν έδειξα στον Nick τη φωτογραφία της Corinne Day [της νεαρής Kate Moss με φτερωτή κόμμωση, η οποία έγινε το εξώφυλλο του εμβληματικού τεύχους] είπε: «Είναι μια υπέροχη φωτογραφία, συνοψίζει τα πάντα». Παρόλο που η Kate ήταν στο εξώφυλλο μερικούς μήνες πριν, είπε ‘ναι’. Ο Nick είναι ένας ταπεινός τύπος, αλλά ήταν αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maxwell Logan and Nick Logan (@the____archive)

«Μετά τα supermodels»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρχε μια αισιόδοξη, ιδεαλιστική, εξισωτική αίσθηση για τη δεκαετία που θα ακολουθούσε.

Ένα εξώφυλλο με τίτλο «Young Style Rebels», με μια ελαφρώς ταλαιπωρημένη Rosemary Ferguson στο εξώφυλλο και άλλα μοντέλα με ανορθόδοξη εμφάνιση στο εσωτερικό, μεταξύ των οποίων και μια αδύνατη αλλά προκλητική Kate Moss.

Το αφιέρωμα περιέγραφε την απομάκρυνση από τον γυαλιστερό, λαμπερό τύπο μοντέλου της δεκαετίας του ’80 και πήρε συνέντευξη από «πέντε πρόσωπα για τη δεκαετία του ’90», όλα διαφορετικά και ανορθόδοξα.

«Μετά τα supermodels, μια νέα γενιά έρχεται με νέες ιδέες και συμπεριφορά», έλεγε η εισαγωγή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maxwell Logan and Nick Logan (@the____archive)

«Πολιτιστικοί πρωτοπόροι»

Το The Face αισθάνεται όντως μπροστά από την εποχή του – ήταν αναμφισβήτητα το πρώτο «τυφλό ως προς το φύλο» και πολυφυλετικό περιοδικό, που δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε άνδρες ή γυναίκες, μαύρους ή λευκούς, ούτε σε κάποιον συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ο προηγούμενος διευθυντής σύνταξης της βρετανικής Vogue, ο Edward Enninful, ο οποίος πήγε από το περιοδικό iD, επέλεξε για πρώτο του εξώφυλλο στη Vogue την Adwoa Aboah, το μαύρο μοντέλο, ακτιβίστρια και ιδρύτρια της ψηφιακής πρωτοβουλίας Gurls Talk.

Η διαισθητική, αυθεντική, περιεκτική – και ενίοτε εξτρεμιστική – ευαισθησία του The Face ταιριάζει εξαιρετικά με την τρέχουσα διάθεση στις εκδόσεις, στο διαδίκτυο και, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, με την ευρύτερη κουλτούρα.

Ή ίσως να ισχύει απλώς ότι αυτό που κάποτε ήταν η «αντικουλτούρα» έχει γίνει πλέον περισσότερο ο κανόνας. Όπως και να έχει, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο τίτλος The Face αποκτήθηκε το 2018 από έναν νέο εκδότη, το MixMag, ο οποίος τον επανέφερε στο διαδίκτυο και σε έντυπη μορφή.

Βοήθησε στην προώθηση της αντικουλτούρας

Πώς αισθάνεται ο Logan γι’ αυτό; «Λοιπόν, δεν είμαι πια εγώ. Αλλά μπορεί να είναι ενδιαφέρον, για να δούμε τις δυνατότητες. Πολιτικά η εποχή είναι συναρπαστική, είναι γόνιμο έδαφος, οι άνθρωποι σκέφτονται πιο βαθιά για την πολιτική».

«Το The Face έχει τεράστιο μέγεθος στην ιστορία των περιοδικών», λέει ο Jeremy Leslie του Mag Culture. «Οι πρωτοπόροι του πολιτισμού δεν πραγματοποιούν συσκέψεις στρατηγικής», λέει ο Leslie.

«Ούτε έχουν επιχειρηματικό σχέδιο. Δοκιμάζουν. Οι αποφάσεις τους καθοδηγούνται από το ένστικτο και τον γνήσιο ενθουσιασμό γι’ αυτό που κάνουν. Αυτό κάνει τις επιχειρήσεις τους μοναδικές και τη φόρμουλά τους μη εύκολα αντιγράψιμη για τους ανταγωνιστές».

Το Face αντανακλούσε σίγουρα τη νεανική κουλτούρα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ενσάρκωσε ή συμπύκνωσε μια συγκεκριμένη γενιά – που αργότερα περιγράφηκε από τον Καναδό συγγραφέα Douglas Coupland ως «Generation X».

Άλλαξε σημαντικά την κουλτούρα; Λοιπόν, σίγουρα βοήθησε στην προώθηση της αντικουλτούρας και απέκτησε αναμφισβήτητα εμβληματικό χαρακτήρα.

«Η λυδία λίθος τους είναι το The Face»

Και παρόλο που ένα περιοδικό είναι από τη φύση του ένα εφήμερο πράγμα, το Face παρέμεινε ωστόσο ένα μοντέλο που οι σημερινοί ανεξάρτητοι εκδότες, τόσο διαδικτυακοί όσο και έντυποι, αναφέρουν.

Υπάρχει «μια αναβίωση του ενδιαφέροντος μεταξύ των καταναλωτών όλων των ηλικιών που έχουν εμμονή με το στυλ για τα φυσικά περιοδικά που είναι αφιερωμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον οπτικό πολιτισμό», λέει ο Gorman.

Το The Gentlewoman ξεκίνησε το 2010, και άλλες προσθήκες στη σκηνή των ανεξάρτητων έντυπων περιοδικών περιλαμβάνουν το Buffalo Zine, το Mushpit και το gal-dem, που όλα προσφέρουν μια οπτικά πρωτοποριακή, ανατρεπτική ευαισθησία και μια έξυπνη συμπύκνωση της πολιτιστικής ενέργειας, όπως ακριβώς έκανε και το Face.

«Υπάρχει άμεση σύνδεση με το Face από τέτοιους τίτλους», λέει ο Paul Gorman. «Η λυδία λίθος τους είναι το The Face. Εξακολουθεί να είναι το μοντέλο για να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά».

*Η έκθεση The Face Magazine: Culture Shift, θα παρουσιαστεί στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι 18 Μαΐου του 2025.