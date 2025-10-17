newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 16:50

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Τη νεοσυσταθείσα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί, ο πρωθυπουργός μίλησε για «θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».
Και πρόσθεσε:

«Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Οι περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών δημιουργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη, για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την περισσότερο ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι άλλες τρεις θα είναι σε Μαρούσι, Κορωπί και Ελευσίνα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα και τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορο Λινό, επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη.

Ενοποίηση πρωτοδικείων

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, χάρη στην ενοποίηση των πρώην, πλέον, Ειρηνοδικείων Περιστερίου, Ιλίου και Αχαρνών στη νέα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, θα εκδικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Το Πρωτοδικείο αναλαμβάνει υποθέσεις με αντικείμενο έως 250.000 ευρώ, ενώ το όριο στα πρώην Ειρηνοδικεία ήταν τα 20.000 ευρώ.

Η νέα Περιφερειακή Έδρα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 πολίτες καθώς και περίπου 1.000 δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. Το νέο κτίριο, με συνολικό εμβαδόν 2.800 τ.μ., περιλαμβάνει δύο αίθουσες ακροατηρίων και γραφεία που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες του νέου Πρωτοδικείου, ενώ διαθέτει όλες τις υποδομές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

«Τυφλή δικαιοσύνη»

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι “τυφλή”, η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιούμε στον τομέα της Δικαιοσύνης είχαν γίνει δεκτές με αρκετές δόσεις δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε μεγάλη αλλαγή».
«Σύντομα, όμως, οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι αυτές αποδίδουν πραγματικά καρπούς: δίκαιη και γρήγορη νομική προστασία στους πολίτες, ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη και των δύο στην ελληνική πολιτεία. Στόχο που αποτελεί ένα βασικό συστατικό, τη βάση για μια ισχυρή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία», πρόσθεσε.

Και σημείωσε ότι «η αξιόπιστη και έγκαιρη δικαιοσύνη είναι θέμα δημοκρατίας. Γιατί από αυτήν εξαρτάται τελικά η εφαρμογή του νόμου και συνεπώς η προστασία του καθένα, ειδικά των πιο αδύναμων πολιτών, από κάθε μορφής αυθαιρεσία».

Εθνική «ανορθογραφία»

Και σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε:

«Σε αυτό το πεδίο λοιπόν, στο πεδίο της Δικαιοσύνης, γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη, αίροντας μια ακόμα εθνική “ανορθογραφία”: ενώ έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό δικαστών ανά κάτοικο, είχαμε έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εκδίκασης υποθέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

»Τώρα πια οι υποθέσεις μοιράζονται πιο αναλογικά στους δικαστικούς λειτουργούς, δεν στοιβάζονται όπως παλιά, ενώ ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις και σε πολλά πεδία: από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων, καινούργιων υποδομών, καινούργιων δικαστικών μεγάρων σε ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Ο στόχος που θέσαμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη είναι να πάμε τις δικαστικές αποφάσεις από τις 1.550 περίπου μέρες, που ήταν ο χρόνος για να έχουμε τελεσίδικη απόφαση, στις 750 ημέρες. Να πετύχουμε το μέσο όρο έκδοσης αποφάσεων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός θα είναι εφικτός, όταν κλείσει αυτή η τετραετία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Business
Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο