Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Τη νεοσυσταθείσα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί, ο πρωθυπουργός μίλησε για «θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Και πρόσθεσε:

«Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Οι περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών δημιουργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη, για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την περισσότερο ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι άλλες τρεις θα είναι σε Μαρούσι, Κορωπί και Ελευσίνα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα και τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορο Λινό, επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη.

Ενοποίηση πρωτοδικείων

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, χάρη στην ενοποίηση των πρώην, πλέον, Ειρηνοδικείων Περιστερίου, Ιλίου και Αχαρνών στη νέα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, θα εκδικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Το Πρωτοδικείο αναλαμβάνει υποθέσεις με αντικείμενο έως 250.000 ευρώ, ενώ το όριο στα πρώην Ειρηνοδικεία ήταν τα 20.000 ευρώ.

Η νέα Περιφερειακή Έδρα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 πολίτες καθώς και περίπου 1.000 δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. Το νέο κτίριο, με συνολικό εμβαδόν 2.800 τ.μ., περιλαμβάνει δύο αίθουσες ακροατηρίων και γραφεία που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες του νέου Πρωτοδικείου, ενώ διαθέτει όλες τις υποδομές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

«Τυφλή δικαιοσύνη»

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι “τυφλή”, η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιούμε στον τομέα της Δικαιοσύνης είχαν γίνει δεκτές με αρκετές δόσεις δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε μεγάλη αλλαγή».

«Σύντομα, όμως, οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι αυτές αποδίδουν πραγματικά καρπούς: δίκαιη και γρήγορη νομική προστασία στους πολίτες, ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη και των δύο στην ελληνική πολιτεία. Στόχο που αποτελεί ένα βασικό συστατικό, τη βάση για μια ισχυρή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία», πρόσθεσε.

Και σημείωσε ότι «η αξιόπιστη και έγκαιρη δικαιοσύνη είναι θέμα δημοκρατίας. Γιατί από αυτήν εξαρτάται τελικά η εφαρμογή του νόμου και συνεπώς η προστασία του καθένα, ειδικά των πιο αδύναμων πολιτών, από κάθε μορφής αυθαιρεσία».

Εθνική «ανορθογραφία»

Και σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε:

«Σε αυτό το πεδίο λοιπόν, στο πεδίο της Δικαιοσύνης, γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη, αίροντας μια ακόμα εθνική “ανορθογραφία”: ενώ έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό δικαστών ανά κάτοικο, είχαμε έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εκδίκασης υποθέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

»Τώρα πια οι υποθέσεις μοιράζονται πιο αναλογικά στους δικαστικούς λειτουργούς, δεν στοιβάζονται όπως παλιά, ενώ ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις και σε πολλά πεδία: από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων, καινούργιων υποδομών, καινούργιων δικαστικών μεγάρων σε ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Ο στόχος που θέσαμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη είναι να πάμε τις δικαστικές αποφάσεις από τις 1.550 περίπου μέρες, που ήταν ο χρόνος για να έχουμε τελεσίδικη απόφαση, στις 750 ημέρες. Να πετύχουμε το μέσο όρο έκδοσης αποφάσεων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός θα είναι εφικτός, όταν κλείσει αυτή η τετραετία».