Επαφές Ελβετίας – ΗΠΑ για δασμούς χωρίς σημάδια προόδου

O Ελβετός Υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελίν συναντήθηκε στην καρδιά της Ουάσινγκτον για λίγα λεπτά με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αλλά οι ελπίδες για άμεση μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν στις ελβετικές εξαγωγές παραμένουν χαμηλές.

Παρά την πολιτική κινητικότητα και τις συνεχείς διαβουλεύσεις, η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική σχέση Ελβετίας-ΗΠΑ συνεχίζει να κυριαρχεί.

Σε σύντομη συνάντηση η Ελβετία με τις ΗΠΑ

Ο Parmelin περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Μπέσεντ ως «πολύ σύντομη», αλλά τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα.

«Μένουμε σε επαφή, ακόμη και σε τεχνικό επίπεδο», δήλωσε στην ελβετική δημόσια τηλεόραση SRF. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πρόσθεσε, θα ενημερώσει το κοινό μόλις υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Παρά τις συνομιλίες, δεν δόθηκε καμία ένδειξη για άμεση επίλυση του θέματος.

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα, ο Υπουργός περιορίστηκε στο να επαναλάβει ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η απόφαση των ΗΠΑ και η ελβετική αντίδραση

Τον Αύγουστο, η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 39% στις ελβετικές εξαγωγές προκάλεσε σοκ στη χώρα.

Η Ελβετία είχε καταργήσει τους δικούς της βιομηχανικούς δασμούς μόλις πέρυσι, γεγονός που καθιστά την αμερικανική κίνηση ιδιαίτερα αιφνιδιαστική.

Οι ΗΠΑ αιτιολόγησαν τους δασμούς με το εμπορικό έλλειμμα που έχουν με την Ελβετία, ενώ η κυβέρνηση της Βέρνης εργάζεται για την κατάρτιση μέτρων που θα μειώσουν αυτό το έλλειμμα και θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στην αμερικανική αγορά.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων

Η ελβετική κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο στρατηγικών μέτρων που στοχεύουν τόσο στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος όσο και στην ενίσχυση των επενδύσεων των Ελβετών στην Αμερική.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Λευκό Οίκο. Παρά τις προσπάθειες, το θέμα παραμένει ανοιχτό, αφήνοντας την ελβετική επιχειρηματική κοινότητα σε αγωνία και με την προσμονή για ξεκάθαρα σημάδια προόδου.

Συνεχής παρακολούθηση

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, καθώς οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται.

Το μήνυμα της Ελβετίας είναι σαφές: θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα προστατεύει τα συμφέροντά της χωρίς να υπονομεύει τη σχέση με την υπερδύναμη.

Για την ώρα, όμως, οι δασμοί παραμένουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι η διεθνής οικονομική διπλωματία συχνά κινείται αργά και προσεκτικά.

