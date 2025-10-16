sports betsson
Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει επίπεδο το ποδόσφαιρο γυναικών
Ποδόσφαιρο 16 Οκτωβρίου 2025 | 12:01

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει επίπεδο το ποδόσφαιρο γυναικών

Μια ομάδα της Βαρκελώνης με περιορισμένο προϋπολογισμό ξαναγράφει την ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το γυναικείο τμήμα της CE Europa, της ιστορικής ομάδας της Βαρκελώνης που εδρεύει στην καρδιά της συνοικίας Gràcia, έκανε κάτι περισσότερο από μια απλή ποδοσφαιρική υπέρβαση. Κατάφερε να ανέβει στην Primera RFEF, τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, όχι χάρη σε μεταγραφές ή χορηγούς με βαθιές τσέπες, αλλά μέσα από έναν πρωτοποριακό συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινης επιμονής. Η ιστορία της Europa είναι σήμερα αντικείμενο μελέτης στα πανεπιστήμια της Ισπανίας: πώς μια ομάδα με ελάχιστους πόρους αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει την ανάλυση πιο έξυπνη, τη στρατηγική πιο ακριβή και το παιχνίδι πιο αποτελεσματικό.

Το σχέδιο γεννήθηκε σχεδόν τυχαία, μέσα από μια απλή χορηγική συνεργασία με τη σχολή επιχειρηματικότητας Founderz. Από τη διαφήμιση στις φανέλες, το εγχείρημα εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό εργαστηριακό χώρο καινοτομίας μέσα στο γήπεδο της Europa. Με περίπου 4.400 ευρώ και τη συμμετοχή πέντε φοιτητών από διάφορες χώρες που ειδικεύονταν στην ανάλυση δεδομένων, το club ανέπτυξε ένα σύστημα βασισμένο στην πλατφόρμα Microsoft Copilot — ικανό να προβλέπει με ακρίβεια 89% την εξέλιξη των φάσεων και να βελτιώνει κατά 28% την αποτελεσματικότητα στις στημένες φάσεις. Τα νούμερα αυτά μεταφράστηκαν γρήγορα σε γκολ, σε νίκες και τελικά σε άνοδο. Ο υπολογισμός της επιστροφής της επένδυσης είναι εντυπωσιακός: περίπου 65.500 ευρώ σε οικονομικό όφελος μέσα σε μία σεζόν.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικατέστησε τις αποφάσεις του ανθρώπου, αλλά τις ενίσχυσε. Το σύστημα τροφοδοτήθηκε με δεδομένα από αγώνες, οδηγίες προπονήσεων, μοτίβα κίνησης και στατιστικά αντιπάλων. Από αυτά προέκυψαν προληπτικά σενάρια για τη κατοχή χώρου, την αντίδραση στη πίεση, και τη βελτίωση συνεργασιών στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Για την προπονήτρια του Europa, Maria Victoria “Nany” Haces, αυτή η προσέγγιση ήταν καθοριστική. «Αντιμετωπίζαμε ομάδες επαγγελματικές που ήδη χρησιμοποιούσαν τεχνολογία. Η διαφορά μας ήταν ότι μάθαμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν παίρνει αποφάσεις, αλλά μας προσφέρει μια εικόνα που πριν δεν είχαμε», εξηγεί. Με την ανάλυση της Copilot, η ομάδα ανέπτυξε ρουτίνες που της επέτρεψαν να προβλέπει τα σχέδια του αντιπάλου, να προσαρμόζεται πιο γρήγορα και να μετατρέπει τη θεωρία σε αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Η καινοτομία του Europa δεν σταμάτησε στα γήπεδα. Πάνω από τις μισές παίκτριες συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία εκμάθησης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Δεκαπέντε αθλήτριες παρακολούθησαν μαθήματα για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης και τη διαχείριση δεδομένων, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες — στην αρχιτεκτονική, την φυσικοθεραπεία, τη διοίκηση έργων. Η ομάδα κατέστη έτσι πρότυπο τόσο στην αθλητική όσο και στην κοινωνική καινοτομία: τεχνολογία για όλους, όχι μόνο για τους μεγάλους συλλόγους με τεράστια κεφάλαια.

Η Anna Cejudo, συν-διευθύνουσα της Founderz, το περιγράφει με απλότητα αλλά και υπερηφάνεια: «Το Europa εκφράζει ακριβώς την φιλοσοφία μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Δεν χρειάζονται εκατομμύρια για να καινοτομήσεις, χρειάζεται όραμα». Ο συνεργάτης της, Pau Garcia-Milà, τονίζει κάτι ακόμη βαθύτερο: «Το μέλλον του αθλητισμού δεν ανήκει σε εκείνους που έχουν τα περισσότερα χρήματα, αλλά σε εκείνους που τολμούν να πειραματιστούν».

Στην τρέχουσα περίοδο 2025-26, η CE Europa συνεχίζει στην Primera RFEF με σταθερότητα, κρατώντας τη θέση του στη μέση της βαθμολογίας. Το πείραμα συνεχίζεται, καθώς πλέον η χρήση δεδομένων έχει επεκταθεί στην ανάλυση των φυσικών μετρήσεων, στην πρόληψη τραυματισμών και στο scouting νέων παικτριών. Ήδη τρεις άλλες ομάδες στην Ισπανία έχουν αρχίσει να υλοποιούν παρόμοια προγράμματα, εμπνευσμένες από το παράδειγμα του club που άλλαξε τον τρόπο σκέψης για την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο.

Την ώρα που μεγάλες ομάδες όπως η Σεβίλη, η Εσπανιόλ ή η Ρεάλ Μαδρίτης αξιοποιούν την AI σε εταιρική κλίμακα για μεταγραφές και στρατηγικές, ο μικρός σύλλογος της Europa αποδεικνύει ότι η τεχνολογία δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι εργαλείο που μπορεί να φέρει πρόοδο και σε εκείνους που βασίζονται στην ομαδικότητα και τη σκέψη. Σε μια εποχή όπου ο αθλητισμός κινδυνεύει να χαθεί μέσα στα συστήματα και τους αλγόριθμους, η περίπτωση του CE Europa θυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραμείνει ανθρώπινη – όταν χρησιμοποιείται για να ενδυναμώνει τα όνειρα, όχι για να τα υποκαθιστά.

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
