Ολυμπιακός – DVTK 69-57: Σπουδαία νίκη και βάσεις πρόκρισης οι «ερυθρόλευκες»! (vid)

Μια μεγάλη νίκη πέτυχε στην Ευρωλίγκα Γυναικών ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκες», πρωταθλήτριες Ελλάδας, χάρη στην «ατσάλινη» άμυνά τους και πρωταγωνίστριες τις Χριστινάκη και Γούλφολκ, επικράτησαν με 69-57 της ισχυρής DVTK στο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική του Γ΄ομίλου. Έτσι έβαλαν βάσεις για την πρόκριση στον επόμενο γύρο και συγκεκριμένα, στις 12 κορυφαίες ομάδες.

Κόντρα στην ισχυρή ουγγρική ομάδα, τα κορίτσια του Θρύλου, παρά το άσχημο ποσοστό στο τρίποντο (2/12, 16,7%), «χτύπησαν» από «μέσα» και κυριάρχησαν απόλυτα στο ΣΕΦ, αφού προηγήθηκαν ακόμα και με +14 (55-41), πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στη φετινή Euroleague. Θυμίζουμε οτι την πρώτη αγωνιστική η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη είχε ηττηθεί με 74-97 από τη Βαλένθια επί ελληνικού εδάφους, όμως απόψε (16/10) έκανε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» στη συνέχεια.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 11-8, όμως ανέβασε «στροφές» και με 7-0 σερί και δύο βολές της Ράμπερ (0:47), προσπέρασε με 15-11. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, πέτυχαν buzzer-beater (0:00) τρίποντο, για το 15-14 του πρώτου δεκάλεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, οι νταμπλούχες Ελλάδας έμειναν πίσω με 18-15, αλλά «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +7 (27-20), με ωραίο καλάθι της Καρλάφτη (4:33), με την Χριστινάκη να «γράφει» το 29-22 υπέρ του Θρύλου, 3:56 για το ημίχρονο. Στη συνέχεια, η DTVK «έτρεξε» 10-2 σερί και «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (31-32).

Στο ξεκίνημα (9:04) του δεύτερου μέρους, η Χριστινάκη ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και ισοφάρισε σε 34-34. Οι «ερυθρόλευκες», με εξαιρετική άμυνα, κράτησαν χαμηλά την ουγγρική ομάδα, ενώ στο 2:22, με την Χριστινάκη και πάλι, έφτασαν στο 51-38, αποκτώντας προβάδισμα 13 πόντων! Με 1/2 βολές της Γιακούμπτσοβα (1:15), ο Ολυμπιακός «ανέβηκε» και στο +14 (55-41), με την Γούλφολκ (0:01) να διαμορφώνει το 57-46 της τρίτης περιόδου.

Στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν σε 59-54, αλλά οι νταμπλούχες Ελλάδας πίεσαν στην άμυνα και «χτύπησαν» δύο φορές στην κόντρα, με Ράμπερ (3:42) και Τζόνσον, για το 63-54, 2:59 για το τέλος. Νέο καλάθι της Τζόνσον (2:14) και ξανά +11 (65-54) ο Θρύλος, με την Χριστινάκη να «γράφει» το 67-54, στο 1:19. Η DVTK μείωσε, για το τελικό 69-57.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Γιακούμπκοβα 6, Τόγκα, Γούλφολκ 12, Καρλάφτη 5 (1), Δίελα, Χριστινάκη 22 (1), Κολλάτου 4, Τζόνσον 12, Ράμπερ 8, Ντάλλα.

DVTK (Βόλγκι): Άχο Τ., Μίκλος 3 (1), Κανιάσι 2, Άχο Ν. 5 (1), Λέλικ 9 (1), Γκριγκαλαουσκίτε 11 (1), Γκίνζο 16, Τάκακς 2, Σμούντα 2, Τόμαν 7 (1).



Η βαθμολογία του Γ’ ομίλου της Ευρωλίγκα στον οποίο μετέχει και ο Ολυμπιακός