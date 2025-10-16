Εκδήλωση για την Ψυχική Υγεία και την παραβατικότητα των νέων

Στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με απώλεια μνήμης, καθώς και οι οικείοι τους, αλλά και στο φαινόμενο της παραβατικότητας των νέων, που παρουσιάζει αυξητική τάση, στα αίτια που το προκαλούν αλλά και πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπισθεί, εστίασαν οι ομιλητές, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου).

Η εκδήλωση ήταν υπό της αιγίδα της πρέσβεως Σοφίας Γραμματά, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Βρυξελλών-Communaute Hellenique Bruxelles, το Connect Brussels και την ΑΜΚΕ IASIS.

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός να φιλοξενεί η πρεσβεία μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τις δύο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, που είναι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα επιτεύγματα των Ελλήνων του Βελγίου, που εκπροσωπήθηκαν από τον καθηγητή Νευρολογίας του ULB Νικόλαο Μαυρουδάκη και την ελληνική επιστημονική κοινότητα γενικότερα, η οποία σε κάθε ευκαιρία δίνει το καλό παράδειγμα διεθνώς.

Ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ IASIS, Νίκος Μπαλτάς, είπε:

«Κανένας συμπολίτης μας δεν πρέπει να μένει πίσω. Είναι ένας αγώνας που προσπαθούμε να κατακτήσουμε και δράσεις όπως η συγκεκριμένη βοηθούν για ένα καλύτερο αύριο για όλους». Το να συζητήσουμε χωρίς ταμπού είναι η αρχή για μια καλύτερη κοινωνία».

Η νόσος Alzheimer: Επηρεάζει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Ο καθηγητής Νευρολογίας του ULB – Université Libre de Bruxelles, Nικόλας Μαυρουδάκης ανέλυσε τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με έμφαση στη νόσο Alzheimer, η οποία σήμερα επηρεάζει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Νικόλας Μαυρουδάκης, στην ομιλία του με θέμα: «Dementias: pathological mechanisms, impact on mental health, treatments», παρουσίασε τα παθολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση της μνήμης και των λειτουργιών της σκέψης οδηγεί συνήθως σε σημαντική απώλεια αυτονομίας μέσα σε 3 έως 9 χρόνια από τη διάγνωση.

Η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση

Αναφερόμενος στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης της νόσου Alzheimer, η οποία καταγράφεται στο 50-55% των περιπτώσεων άνοιας, τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή συνυπάρχει με αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις, σε ποσοστό έως και 17%.

Υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θεραπεία και της ανάγκης για ενίσχυση της έρευνας και των δομών υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους.

Οι συνέπειες του διαδικτύου στην καθημερινότητα μας

Στην ομιλία του ο με θέμα: SCREENS, Streets an Second Chances: Youth Delinquency and Digital Life, ο Δρ. Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος και μεταπτυχιακός ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης του IASIS Greece, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που δείχνουν ότι το 97% των ατόμων ηλικίας 16-29 ετών στην Ευρώπη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 88% συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα.

Πρόσθεσε ότι η ψηφιακή ζωή δεν είναι πάντα ασφαλής, καθώς συνδέεται με κινδύνους όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς σχέσεις και η απομόνωση.

Την ίδια στιγμή, στους φυσικούς χώρους, οι αλλαγές στις ρουτίνες και στις κοινότητες διαμορφώνουν νέες μορφές παραβατικότητας των νέων, συχνά αποτέλεσμα ανάγκης για ορατότητα, αποδοχή και έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Connect Θεσσαλονίκη της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, όπως εξήγησε, αποδεικνύει ότι η παραβατικότητα των νέων δεν είναι ένα πρόβλημα προς διαχείριση, αλλά ένα κάλεσμα για ουσιαστική συμμετοχή.

Σε περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, η ομάδα του Connect έχει πραγματοποιήσει 925 δράσεις κοινότητας, έχει προσεγγίσει 10.379 νέους και έχει προσφέρει 7.391 συνεδρίες στήριξης.